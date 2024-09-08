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Відключення світла: чи чекати на них одеситам 9 вересня

Відключення світла: чи чекати на них одеситам 9 вересня

За даними НЕК «Укренерго», завтра, у понеділок, 9 вересня 2024 року, як і сьогодні, стабілізаційні відключення світла не застосовуватимуться.

“Завтра, 9 вересня, заходи обмеження споживання не прогнозуються. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо. Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів з 18:00 до 22:00”, – йдеться у повідомленні.

Водночас, як пише Телеграм-канал “Одеське життя”, Україна розглядає можливість перенесення енергомереж під землю для захисту від атак.

Про це заявив заступник міністра енергетики країни Микола Колесник.

“Перенесення ліній під землю – потенційно один із варіантів [захисту]. На сьогоднішній день розроблено значну кількість технічних рішень та проектів фізичного захисту об’єктів енергетичної інфраструктури з метою їхнього забезпечення”, – заявив він.

Читайте також: Що таке “черги відключень світла” і як вони працюють.

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