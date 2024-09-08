Отключения света: ждать ли их одесситам 9 сентября

«Завтра, 9 сентября, меры ограничения потребления не прогнозируются. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно. Не включайте одновременно несколько мощных электроприборов с 18:00 до 22:00», – говорится в сообщении.

В то же время, как пишет Телеграм-канал «Одеське життя», Украина рассматривает возможность перенесения энергосетей под землю для защиты от атак.

Об этом заявил заместитель министра энергетики страны Николай Колесник.

«Перенос линий под землю – потенциально один из вариантов [защиты]. На сегодняшний день разработано значительное количество технических решений и проектов физической защиты объектов энергетической инфраструктуры с целью их обеспечения», – заявил он.

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