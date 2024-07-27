Як працюватимуть графіки відключень світла у неділю, 28 липня

Як працюватимуть графіки відключень світла у неділю, 28 липня

За даними НЕК «Укренерго», завтра, у неділю, 28 липня 2024 року, стабілізаційні відключення світла будуть проводитися лише у пік вечірнього споживання – з 18:00 до 22:00.

Також повідомляється, що у зазначений період діятиме одна черга відключень.

В решту годин обмежень не передбачається.

Раніше голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що зараз енергетики мають усі причини очікувати, що найскладніший період літа – позаду.

«Ми пройшли дуже складні пару тижнів і зараз дійсно ситуація покращилася. Це пов’язано, перш за все, з тим, що спала абсолютно аномальна, рекордна, спека. Отже – зменшилось споживання електроенергії. І також, звичайно, це пов’язано з тим, що вийшли з ремонту певні енергогенеруючі потужності – довгоочікувані, важливі для енергосистеми – які, безумовно, надають нам потужності та скорочують дефіцит»,

– сказав Кудрицький на брифінгу в «Українському медіацентрі».

За його словами, зараз замість складного режиму по 3-4 черги застосовуватимуться 1-2 черги залежно від часу.

«У деякі години дефіцит може бути меншим, у деякі – трохи більше. А в деякі – ми навіть маємо можливість не вводити жодних обмежень електроспоживання. І якщо не буде якихось нових масштабних пошкоджень електростанцій – ситуація матиме тенденцію до покращення. Принаймні наступні кілька тижнів»,

– додав голова правління «Укренерго».

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 27 липня, стабілізаційні. відключення світла діють з 17:00 до 23:00 години.

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