Відключення електрики 30 травня: у кого в Одесі не буде світла (адреси)

Відключення електрики 30 травня: у кого в Одесі не буде світла (адреси)

У четвер, 30 травня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами енергетиків деякі одесити залишилися без світла. ДТЕК «Одеські електромережі» повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.

Центральний РЕМ

Роботи до 19:00:

  • Василя Стуса,
  • Вороного Миколи,
  • Дальницька, 53, 53/корп.1, 53/корп.5,
  • Литовська,
  • Мельницька,
  • Владислава Домбровського (Желябова), 7а, 9, 11, 11а, 11б,
  • Евлії Челебі (Онезька), 36-54,
  • Райдужна,
  • Тетяни Тесс,
  • Квіткова,
  • Клименко, 25, 33в,
  • Кордонна,
  • Ближні Млини (Кондренка), 97, 97а, 99,
  • Миколи Лисенка (Корнюшина),
  • Косяченко Олексія,
  • Йозефа Прибіка (Мінська),
  • Новікова, 2а, 2а/корп.3, 2а/корп.4,
  • Овідіопольська дорога,  2, 3, 4, 6,
  • Платанова, Малішевського (Гастелло),
  • Святослава Ріхтера,
  • Сільська,
  • Старицького,
  • Строганова,
  • Туристська,
  • Овідіопольська дорога,
  • Іванівський переїзд, 10, 10/корп.1, пров. 1-й, 2-й,
  • Бузковий, проїзд Бузковий, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6,
  • пров. Благовидової, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13,
  • пров. Килимовий, 5, 7, 9,
  • пров. Кострова,
  • Маршала Говорова, 2,
  • пров. Місячний,
  • Сегедська,
  • Армійська, 7, 9, 11а,
  • пров. Економічний, 2,
  • Фонтанська дорога, 39, 41, 53, 55а, 57а,  55/корп.1, 55а/корп.1, 55в, 55в/корп.1, 55г, 55д, 55ж, 55К,
  • пров. Полуничний, 25, 25а, 27, 29.

Північний РЕМ

Роботи до 19:00

  • 2-а, 3-я, 4-а, 5-а,7-а, 9-а, Пересипська,
  • Балтська дорога, 28,
  • Вікандера і Ларсена (Восьмого березня),
  • Жевахова,
  • Каришковського,
  • Локомотивна,
  • Ринкова, 7,
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й,  10-й Чорноморський,
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, Балтський,
  • Савранський провулок (пров. Більшовицький).
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