Відключення електрики 30 травня: у кого в Одесі не буде світла (адреси)

У четвер, 30 травня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами енергетиків деякі одесити залишилися без світла. ДТЕК «Одеські електромережі» повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.
Центральний РЕМ
Роботи до 19:00:
- Василя Стуса,
- Вороного Миколи,
- Дальницька, 53, 53/корп.1, 53/корп.5,
- Литовська,
- Мельницька,
- Владислава Домбровського (Желябова), 7а, 9, 11, 11а, 11б,
- Евлії Челебі (Онезька), 36-54,
- Райдужна,
- Тетяни Тесс,
- Квіткова,
- Клименко, 25, 33в,
- Кордонна,
- Ближні Млини (Кондренка), 97, 97а, 99,
- Миколи Лисенка (Корнюшина),
- Косяченко Олексія,
- Йозефа Прибіка (Мінська),
- Новікова, 2а, 2а/корп.3, 2а/корп.4,
- Овідіопольська дорога, 2, 3, 4, 6,
- Платанова, Малішевського (Гастелло),
- Святослава Ріхтера,
- Сільська,
- Старицького,
- Строганова,
- Туристська,
- Овідіопольська дорога,
- Іванівський переїзд, 10, 10/корп.1, пров. 1-й, 2-й,
- Бузковий, проїзд Бузковий, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6,
- пров. Благовидової, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13,
- пров. Килимовий, 5, 7, 9,
- пров. Кострова,
- Маршала Говорова, 2,
- пров. Місячний,
- Сегедська,
- Армійська, 7, 9, 11а,
- пров. Економічний, 2,
- Фонтанська дорога, 39, 41, 53, 55а, 57а, 55/корп.1, 55а/корп.1, 55в, 55в/корп.1, 55г, 55д, 55ж, 55К,
- пров. Полуничний, 25, 25а, 27, 29.
Північний РЕМ
Роботи до 19:00
- 2-а, 3-я, 4-а, 5-а,7-а, 9-а, Пересипська,
- Балтська дорога, 28,
- Вікандера і Ларсена (Восьмого березня),
- Жевахова,
- Каришковського,
- Локомотивна,
- Ринкова, 7,
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й Чорноморський,
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, Балтський,
- Савранський провулок (пров. Більшовицький).