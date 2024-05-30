Отключения электричества 30 мая: у кого в Одессе не будет света (адреса)

В четверг, 30 мая 2024 года, в связи с плановыми работами энергетиков некоторые одесситы остались без света. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.
Центральный РЭС
Работы до 19:00:
- Василия Стуса,
- Вороного Николая,
- Дальницкая, 53, 53/корп.1, 53/корп.5,
- Литовская,
- Мельницкая,
- Владислава Домбровского (Желябова), 7а, 9, 11, 11а, 11б,
- Евлии Челеби (Онезкая) 54,
- Радужная,
- Татьяны Тесс,
- Квиткова,
- Клименко, 25, 33в,
- Кордонная,
- Ближние Мельницы (Кондренко), 97, 97а, 99,
- Николая Лысенко (Корнюшина),
- Косяченко Алексея,
- Новикова, Йозефа2 корп.3, 2а/корп.4,
- Овидиопольская дорога, 2, 3, 4, 6,
- Платанова,
- Малишевского (Гастелло),
- Святослава Рихтера,
- Сельская,
- Старицкого,
- Строганова,
- Туристская,
- Овидиопольская дорога,1 .1, пер. 1-й, 2-й,
- Сиреневый,
- проезд Сиреневый, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6,
- пер. Благовидовой, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13,
- пер. Ковровый, 5, 7, 9,
- пер. Кострова,
- Маршала Говорова, 2,
- пер. Лунный,
- Сегедская,
- Армейская, 7, 9, 11а,
- пер. Экономический, 2,
- Фонтанская дорога, 39, 41, 53, 55а, 57а, 55/корп.1, 55а/корп.1, 55в, 55в/корп.1, 55г, 55д, 55ж, 55К,
- пер. Клубничный, 25, 25а, 27, 29.
Северный РЭС
Работы до 19:00:
- 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 7-я, 9-я, Пересыпская,
- Балтская дорога, 28,
- Викандера и Ларсена (Восьмого марта),
- Жевахова,
- Карышковского,
- Локомотивная,
- Рыночная, 7,
- пер. . 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й Черноморский,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й,
- Балтский,
- Савранский переулок (пер. Большевистский).