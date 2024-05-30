Отключения электричества 30 мая: у кого в Одессе не будет света (адреса)

Отключения электричества 30 мая: у кого в Одессе не будет света (адреса)

В четверг, 30 мая 2024 года, в связи с плановыми работами энергетиков некоторые одесситы остались без света. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.

Центральный РЭС

Работы до 19:00:

  • Василия Стуса,
  • Вороного Николая,
  • Дальницкая, 53, 53/корп.1, 53/корп.5,
  • Литовская,
  • Мельницкая,
  • Владислава Домбровского (Желябова), 7а, 9, 11, 11а, 11б,
  • Евлии Челеби (Онезкая) 54,
  • Радужная,
  • Татьяны Тесс,
  • Квиткова,
  • Клименко, 25, 33в,
  • Кордонная,
  • Ближние Мельницы (Кондренко), 97, 97а, 99,
  • Николая Лысенко (Корнюшина),
  • Косяченко Алексея,
  • Новикова, Йозефа2 корп.3, 2а/корп.4,
  • Овидиопольская дорога, 2, 3, 4, 6,
  • Платанова,
  • Малишевского (Гастелло),
  • Святослава Рихтера,
  • Сельская,
  • Старицкого,
  • Строганова,
  • Туристская,
  • Овидиопольская дорога,1 .1, пер. 1-й, 2-й,
  • Сиреневый,
  • проезд Сиреневый, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6,
  • пер. Благовидовой, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13,
  • пер. Ковровый, 5, 7, 9,
  • пер. Кострова,
  • Маршала Говорова, 2,
  • пер. Лунный,
  • Сегедская,
  • Армейская, 7, 9, 11а,
  • пер. Экономический, 2,
  • Фонтанская дорога, 39, 41, 53, 55а, 57а, 55/корп.1, 55а/корп.1, 55в, 55в/корп.1, 55г, 55д, 55ж, 55К,
  • пер. Клубничный, 25, 25а, 27, 29.

Северный РЭС

Работы до 19:00:

  • 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 7-я, 9-я, Пересыпская,
  • Балтская дорога, 28,
  • Викандера и Ларсена (Восьмого марта),
  • Жевахова,
  • Карышковского,
  • Локомотивная,
  • Рыночная, 7,
  • пер. . 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й Черноморский,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й,
  • Балтский,
  • Савранский переулок (пер. Большевистский).
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