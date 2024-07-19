Відключень світла поменшає: які графіки будуть 20 липня

Відключень світла поменшає: які графіки будуть 20 липня

Із суботи, 20 липня 2024 року, в Україні зменшується тривалість відключень світла. Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

Графіки відключення світла на 20 липня 2024:

  • З 2:00 до 5:00 ранку обленерго не буде застосовувати графіки погодинних відключень світла.
  • З 13:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень.

Якщо ви хочете дізнатися графіки відключень світла для Одеси або іншого населеного пункту регіону, ви можете перевірити цю інформацію у чатботах ДТЕК Одеські електромережі у Viber та Telegram, або на сайті компанії. 

У чат-ботах перейдіть на головну сторінку компанії та натисніть “Можливі відключення”. Ви оберете свій населений пункт та адресу, і вам надійде посилання зі статусом відключень.

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