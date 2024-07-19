Відключень світла поменшає: які графіки будуть 20 липня

Графіки відключення світла на 20 липня 2024:

З 2:00 до 5:00 ранку обленерго не буде застосовувати графіки погодинних відключень світла.

З 13:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень.

Якщо ви хочете дізнатися графіки відключень світла для Одеси або іншого населеного пункту регіону, ви можете перевірити цю інформацію у чатботах ДТЕК Одеські електромережі у Viber та Telegram, або на сайті компанії.

У чат-ботах перейдіть на головну сторінку компанії та натисніть “Можливі відключення”. Ви оберете свій населений пункт та адресу, і вам надійде посилання зі статусом відключень.