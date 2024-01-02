Відключення світла в Одесі: кому не пощастить 2 січня

Про це повідомляє прес-служба Одеської міської ради.

Південний РЕМ

вул. Дмитра Донського, 14.

Роботи планують завершити до 18.00. Однак час відновлення може змінюватись в залежності від виконання робіт.

Зазначимо, що кількість вулиць може збільшитись у будь-який час через необхідність додаткових робіт. Перевірити вимкнення за своєю адресою можна за посиланням.