Відключення світла в Одесі: кому не пощастить 2 січня

Сьогодні, 2 січня, енергетики ДПЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, тож частина одеситів залишилася без світла. Електропостачання обіцяють повернути до вечора.
Про це повідомляє прес-служба Одеської міської ради.
Південний РЕМ
- вул. Дмитра Донського, 14.
Роботи планують завершити до 18.00. Однак час відновлення може змінюватись в залежності від виконання робіт.
Зазначимо, що кількість вулиць може збільшитись у будь-який час через необхідність додаткових робіт. Перевірити вимкнення за своєю адресою можна за посиланням.