Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе: кому не повезет 2 января

Отключение света в Одессе: кому не повезет 2 января

Сегодня, 2 января, энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, поэтому часть одесситов осталась без света. Электроснабжение обещают вернуть к вечеру. 

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Южный РЭС

  • ул. Дмитрия Донского, 14.

Работы планируют завершить к 18:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Отметим, что количество улиц может увеличиться в любое время из-за необходимости дополнительных работ. Проверить отключение по своему адресу можно по ссылке.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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