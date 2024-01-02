Отключение света в Одессе: кому не повезет 2 января

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Южный РЭС

ул. Дмитрия Донского, 14.

Работы планируют завершить к 18:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Отметим, что количество улиц может увеличиться в любое время из-за необходимости дополнительных работ. Проверить отключение по своему адресу можно по ссылке.