Отключение света в Одессе: кому не повезет 2 января

Сегодня, 2 января, энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, поэтому часть одесситов осталась без света. Электроснабжение обещают вернуть к вечеру.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Южный РЭС
- ул. Дмитрия Донского, 14.
Работы планируют завершить к 18:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.
Отметим, что количество улиц может увеличиться в любое время из-за необходимости дополнительных работ. Проверить отключение по своему адресу можно по ссылке.