Отключение света в Одессе: кому не повезет 19 января

В пятницу, 19 января, ДТЭК проводит регламентные ремонтные работы в Одессе, поэтому жители многих улиц проведут день без электроснабжения.
Северный РЭС
Работы до 18.00
- Людмилы Гинзбург,
- пер. Оранжерейный,
- 1-я Сортировочная,
- Хуторская,
- Ак. Панкратовой,
- Хавкина,
- пер. Цементный,
- Котляревского,
- 1-я Сортировочная,
- Лузановская,
- Николаевская дорога,
- Круговая,
- Красная,
- Геологическая Степная,
- пер. Хуторской,
- пер. Шебелинский,
- пров. 4-й Деревообрабатывающий
- пер. Оранжерейный.
Центральный РЭС
Работы до 19.00
- Новикова,
- Выездная,
- Партизанская,
- Столповая,
- Новикова,
- Станостроительная,
- Солнечная,
- пер. Воронцовский,
- Генерала Доватора,
- Панаса Мирного,
- Улитина,
- Запорожская,
- Ак. Гаркавого,
- ветеранов Труда,
- Житомирская Самолетная,
- Могилевская,
- В. Жуковского,
- Крестьянская,
- Сельская,
- Южная,
- Аркаса,
- Бородинская,
- Горизонтальная,
- Магистральная,
- Патриотическая,
- Учебная,
- Юрия Олеша,
- Крайняя,
- Умова,
- 1-я Ползунова,
- Нескучная,
- Ашхабадская,
- Петра Лещенко,
- Северная,
- пер. 1-й Ползунова,
- 1-я Ползунова,
- Чумацкая,
- Карпатская,
- Рижская,
- Сталепрокатная,
- просп. Гагарина,
- Владимира Сосюры,
- Леонова,
- Прохоровская,
- Житомирская,
- Творческая,
- Уманская,
- Волоколамская,
- Июльская,
- Подольская,
- Самарская,
- Клиновая,
- Смоленская,
- Бессарабская,
- Библиотечная
- Болградская,
- Уманская,
- пер. 2-й Восточный
- пер. Черновицкий,
- Молодежная,
- Полевая,
- Урожайная,
- Путевая,
- пер. Гагарина,
- Молодежная,
- бульвар Приморский,
- Тираспольская,
- Дерибасовская,
- Ивана Бунина,
- Еврейская
- Богдана Хмельницкого,
- Греческая,
- Ришельевская.
Южный РЭС
Работы до 19.00
- 2-я Линия Демченко Марии,
- Сиреневая,
- Вавилова,
- Отважных,
- Эстафетная,
- Просвещения,
- Дружный 1-я линия,
- Дружный, Сиреневая,
- пер. Гетманский,
- Дача Ковалевского,
- Амундсена,
- пер. 1-й Амундсена,
- Авиаторов, Бернардацци,
- Новоберегова,
- пер. Красных Звезд,
- 2-я Линия Демченко Марии,
- Вавилова, Отважных,
- Эстафетная,
- Просвещения,
- Белорусская,
- Озерная,
- Проектируемая,
- Дружный 2-я линия,
- Дружный 3-я линия.