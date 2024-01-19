Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе: кому не повезет 19 января

Отключение света в Одессе: кому не повезет 19 января

В пятницу, 19 января, ДТЭК проводит регламентные ремонтные работы в Одессе, поэтому жители многих улиц проведут день без электроснабжения.

Северный РЭС

Работы до 18.00

  • Людмилы Гинзбург,
  • пер. Оранжерейный,
  • 1-я Сортировочная,
  • Хуторская,
  • Ак. Панкратовой,
  • Хавкина,
  • пер. Цементный,
  • Котляревского,
  • 1-я Сортировочная,
  • Лузановская,
  • Николаевская дорога,
  • Круговая,
  • Красная,
  • Геологическая Степная,
  • пер. Хуторской,
  • пер. Шебелинский,
  • пров. 4-й Деревообрабатывающий
  • пер. Оранжерейный.

Центральный РЭС

Работы до 19.00

  • Новикова,
  • Выездная,
  • Партизанская,
  • Столповая,
  • Новикова,
  • Станостроительная,
  • Солнечная,
  • пер. Воронцовский,
  • Генерала Доватора,
  • Панаса Мирного,
  • Улитина,
  • Запорожская,
  • Ак. Гаркавого,
  • ветеранов Труда,
  • Житомирская Самолетная,
  • Могилевская,
  • В. Жуковского,
  • Крестьянская,
  • Сельская,
  • Южная,
  • Аркаса,
  • Бородинская,
  • Горизонтальная,
  • Магистральная,
  • Патриотическая,
  • Учебная,
  • Юрия Олеша,
  • Крайняя,
  • Умова,
  • 1-я Ползунова,
  • Нескучная,
  • Ашхабадская,
  • Петра Лещенко,
  • Северная,
  • пер. 1-й Ползунова,
  • 1-я Ползунова,
  • Чумацкая,
  • Карпатская,
  • Рижская,
  • Сталепрокатная,
  • просп. Гагарина,
  • Владимира Сосюры,
  • Леонова,
  • Прохоровская,
  • Житомирская,
  • Творческая,
  • Уманская,
  • Волоколамская,
  • Июльская,
  • Подольская,
  • Самарская,
  • Клиновая,
  • Смоленская,
  • Бессарабская,
  • Библиотечная
  • Болградская,
  • Уманская,
  • пер. 2-й Восточный
  • пер. Черновицкий,
  • Молодежная,
  • Полевая,
  • Урожайная,
  • Путевая,
  • пер. Гагарина,
  • Молодежная,
  • бульвар Приморский,
  • Тираспольская,
  • Дерибасовская,
  • Ивана Бунина,
  • Еврейская
  • Богдана Хмельницкого,
  • Греческая,
  • Ришельевская.

Южный РЭС

Работы до 19.00

  • 2-я Линия Демченко Марии,
  • Сиреневая,
  • Вавилова,
  • Отважных,
  • Эстафетная,
  • Просвещения,
  • Дружный 1-я линия,
  • Дружный, Сиреневая,
  • пер. Гетманский,
  • Дача Ковалевского,
  • Амундсена,
  • пер. 1-й Амундсена,
  • Авиаторов, Бернардацци,
  • Новоберегова,
  • пер. Красных Звезд,
  • 2-я Линия Демченко Марии,
  • Вавилова, Отважных,
  • Эстафетная,
  • Просвещения,
  • Белорусская,
  • Озерная,
  • Проектируемая,
  • Дружный 2-я линия,
  • Дружный 3-я линия.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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