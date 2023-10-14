Відключення світла в Одесі: кому не пощастить 14 жовтня

Сьогодні, у суботу, 14 жовтня 2023 року, через планові роботи ДТЕК деякі одесити на весь день залишаться без світла.
Про це повідомляє Телеграм-канал «Одеса Офіційно».
Так, без електропостачання сьогодні залишаться такі адреси.
Північний РЕМ
- 4-й Деревообробний пров., 1-117;
- 5-й Деревообробний пров., 2А-147;
- Хімічна вул., 200, 200А, 200Б, 202, 204, 206, 208, 212, 214, 216.
Роботи триватимуть до 18:00.
- Аграрна вул., 1-21;
- Головна вул., 27А;
- Дзвінка вул., 28А;
- Закарпатська вул., 28А-209;
- Кавказький пров., 1-8;
- Лютнева вул., 35-59;
- Посівна вул., 1-56;
- Прокатна вул., 4-12А.
Роботи до 19:00.
Центральний РЕМ
- Базарна вул., 47-80;
- Канатна вул., 81, 81/1, 81/3, 85;
- Катерининська вул., 54-77;
- Колонтаївська вул., 34-53;
- Маріїнська вул., 1-6;
- Пироговська вул., 19;
- Сільськогосподарський пров., 5;
- Скiсна вул., 26-42;
- Ямчитського вул., 3, 3А.
Роботи до 19:00.
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