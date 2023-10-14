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Відключення світла в Одесі: кому не пощастить 14 жовтня

Відключення світла в Одесі: кому не пощастить 14 жовтня

Сьогодні, у суботу, 14 жовтня 2023 року, через планові роботи ДТЕК деякі одесити на весь день залишаться без світла.

Про це повідомляє Телеграм-канал «Одеса Офіційно».

Так, без електропостачання сьогодні залишаться такі адреси.

Північний РЕМ

  • 4-й Деревообробний пров., 1-117;
  • 5-й Деревообробний пров., 2А-147;
  • Хімічна вул., 200, 200А, 200Б, 202, 204, 206, 208, 212, 214, 216.

Роботи триватимуть до 18:00.

  • Аграрна вул., 1-21;
  • Головна вул., 27А;
  • Дзвінка вул., 28А;
  • Закарпатська вул., 28А-209;
  • Кавказький пров., 1-8;
  • Лютнева вул., 35-59;
  • Посівна вул., 1-56;
  • Прокатна вул., 4-12А.

Роботи до 19:00.

Центральний РЕМ

  • Базарна вул., 47-80;
  • Канатна вул., 81, 81/1, 81/3, 85;
  • Катерининська вул., 54-77;
  • Колонтаївська вул., 34-53;
  • Маріїнська вул., 1-6;
  • Пироговська вул., 19;
  • Сільськогосподарський пров., 5;
  • Скiсна вул., 26-42;
  • Ямчитського вул., 3, 3А.

Роботи до 19:00.

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