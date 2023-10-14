Отключения света в Одессе: кому не повезет 14 октября

Сегодня, в субботу, 14 октября 2023 года, из-за плановых работ ДТЭК некоторые одесситы на весь день останутся без света.
Об этом информирует Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно».
Так, без электроснабжения сегодня останутся следующие адреса.
Северный РЭС
- 4-й Деревообрабатывающий пер., 1-117;
- 5-й Деревообрабатывающий пер., 2А-147;
- Химическая ул., 200, 200А, 200Б, 202, 204, 206, 208, 212, 214, 216.
Работы продлятся до 18:00.
- Аграрная ул., 1-21;
- Главная ул., 27А;
- Звонкая ул., 28А;
- Закарпатская ул., 28А-209;
- Кавказский пер., 56;
- Февральская ул., 35-59;
- Посевная ул., 1-56;
- Прокатная ул., 4-12А.
Работы до 19:00.
Центральный РЭС
- Базарная ул., 47-80;
- Канатная ул., 81, 81/1, 81/3, 85;
- Екатерининская ул., 54-77;
- Колонтаевская ул., 34-53;
- Мариинская ул., 1-6;
- Пироговская ул., 19;
- Сельскохозяйственный пер., 5;
- Косвенная ул., 26-42;
- Ямчитского ул., 3, 3А.
Работы до 19.00.
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