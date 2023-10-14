Новости Одессы и Одесской области

Отключения света в Одессе: кому не повезет 14 октября

Отключения света в Одессе: кому не повезет 14 октября

Сегодня, в субботу, 14 октября 2023 года, из-за плановых работ ДТЭК некоторые одесситы на весь день останутся без света.

Об этом информирует Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно».

Так, без электроснабжения сегодня останутся следующие адреса.

Северный РЭС

  • 4-й Деревообрабатывающий пер., 1-117;
  • 5-й Деревообрабатывающий пер., 2А-147;
  • Химическая ул., 200, 200А, 200Б, 202, 204, 206, 208, 212, 214, 216.

Работы продлятся до 18:00.

  • Аграрная ул., 1-21;
  • Главная ул., 27А;
  • Звонкая ул., 28А;
  • Закарпатская ул., 28А-209;
  • Кавказский пер., 56;
  • Февральская ул., 35-59;
  • Посевная ул., 1-56;
  • Прокатная ул., 4-12А.

Работы до 19:00.

Центральный РЭС

  • Базарная ул., 47-80;
  • Канатная ул., 81, 81/1, 81/3, 85;
  • Екатерининская ул., 54-77;
  • Колонтаевская ул., 34-53;
  • Мариинская ул., 1-6;
  • Пироговская ул., 19;
  • Сельскохозяйственный пер., 5;
  • Косвенная ул., 26-42;
  • Ямчитского ул., 3, 3А.

Работы до 19.00.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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