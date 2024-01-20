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Відключення світла в Одесі: кому не пощастило 20 січня

Відключення світла в Одесі: кому не пощастило 20 січня

Компанія ДТЕК інформує про проведення чергових ремонтних робіт на електромережах, через що сьогодні, у суботу, 20 січня, низка вулиць Одеси залишаться без світла до вечора.

Без електропостачання залишаться такі адреси:

Північний РЕМ

  • вул. Матроська, 2.

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Роботи до 18:00.

Центральний РЕМ

  • вул. Преображенська, 94;
  • вул. Головковська, 24-52;
  • вул. Пантелеймонівська, 74-128;
  • пров. Книжковий, 17;
  • вул. Дальницька, 10-20;
  • вул. Старорізнична, 28-37;
  • вул. Мала Арнаутська, 82-88;
  • пр. Олександрівський, 34.

Роботи до 19:00.

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