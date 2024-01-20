Відключення світла в Одесі: кому не пощастило 20 січня

Компанія ДТЕК інформує про проведення чергових ремонтних робіт на електромережах, через що сьогодні, у суботу, 20 січня, низка вулиць Одеси залишаться без світла до вечора.
Без електропостачання залишаться такі адреси:
Північний РЕМ
- вул. Матроська, 2.
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Роботи до 18:00.
Центральний РЕМ
- вул. Преображенська, 94;
- вул. Головковська, 24-52;
- вул. Пантелеймонівська, 74-128;
- пров. Книжковий, 17;
- вул. Дальницька, 10-20;
- вул. Старорізнична, 28-37;
- вул. Мала Арнаутська, 82-88;
- пр. Олександрівський, 34.
Роботи до 19:00.