Отключения света в Одессе: кому не повезло 20 января

Компания ДТЭК информирует о проведении очередных ремонтных работ на электросетях, из-за чего сегодня, в субботу, 20 января, ряд улиц Одессы останутся без света до вечера.
Без электроснабжения останутся такие адреса:
Северный РЭС
- ул. Матросская, 2.
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Работы до 18:00.
Центральный РЭС
- ул. Преображенская, 94;
- ул. Головковская, 24-52;
- ул. Пантелеймоновская, 74-128;
- пер. Книжный, 17;
- ул. Дальницкая, 10-20;
- ул. Старорозничная, 28-37;
- ул. Малая Арнаутская, 82-88;
- пр. Александровский, 34.
Работы до 19:00.