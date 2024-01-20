Новости Одессы и Одесской области

Отключения света в Одессе: кому не повезло 20 января

Отключения света в Одессе: кому не повезло 20 января

Компания ДТЭК информирует о проведении очередных ремонтных работ на электросетях, из-за чего сегодня, в субботу, 20 января, ряд улиц Одессы останутся без света до вечера.

Без электроснабжения останутся такие адреса:

Северный РЭС

  • ул. Матросская, 2.

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Работы до 18:00.

Центральный РЭС

  • ул. Преображенская, 94;
  • ул. Головковская, 24-52;
  • ул. Пантелеймоновская, 74-128;
  • пер. Книжный, 17;
  • ул. Дальницкая, 10-20;
  • ул. Старорозничная, 28-37;
  • ул. Малая Арнаутская, 82-88;
  • пр. Александровский, 34.

Работы до 19:00.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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