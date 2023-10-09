Отключение света в Одессе 9 октября: адреса

Южный РЭС
Работы до 17.00
- 2-7а линия 6-й ст. Люстдорфской дороги., 1-50,
- Костанди, 126-167,
- Люстдорфская взр., 91-155,
- М.Демченко 3-я линия, 39.
Работы до 19.00
- 1-й В.Кандинского пер., 1-22,
- 2-й Обильный пер., 2-20,
- 4-й Ол.Невского пер., 7Б, 7В,
- 4-5й пер. Ульяновский, 1-19,
- Ванцетти, 54, Вертелецкого, 47В,
- Д.Донского, 57,
- Китобойная, 48-110,
- Обильная, 56-109,
- Ол.Невского, 44а,
- Планетная, 26-101,
- просп. 32, 36, Ульяновский пер. 4, 15а. ю
Северный РЭС
Работы до 18.00
- 4-я Улица, 37-58А,
- 4-5й Деревообрабатывающий пер., 1-147,
- Агрономическая, 60-213,
- Агрономический пер., 1-8,
- Беляевская, 1-9,
- Килевой пер., 1-9 2-12,
- Котляревского, 12б,
- Круговая, 1-36,
- Круговой пер., 1-13,
- Крушельницкого, 1-37,
- Крушельницкой пер., 1-5,
- Л. Гинзбург пер., 1-12,
- Мастерский пер., 1-11,
- М.Михновского, 1-63,
- Мичурина, 1-44,
- Молодежная, 1-49,
- Новый пер., 1-14,
- Оранжерейный пер., 1-20,
- П.Калнышевского пер., 1-10,
- Промышленная, 8Л,
- Тарутинская, 1-11,
- Химическая, 200-216,
- Хуторская, 1-95,
- Цебриковская, 1-13,
- Шахтинский пер., 18-46,
- Шебелинский пер., 13-27.
Работы до 19.00
- Геологическая, 9-23,
- Степная, 1-31.
Центральный РЭС
Работы до 17.00
- Еврейская, 9, 9А, 13,
- Осипова, 4-10,
- Пушкинская, 31.
Работы до 19.00
- 1-я Проектируемая, 7, 7А, 8А, 20,
- 1-7а Степная, 1-74,
- 1-й Житомирский пер., 1-24,
- 2-й Второй улицы пер., 1-12,
- 2-й Шестой улицы пер., 1-8,
- 4-я Пригородная, 62-95,
- 5-я Улица, 1-24,
- 6-я Улица, 1-25, 3333/99,
- Ак.Горького, 1-48,
- Амурская, 5, 5/2,
- Банный пер., 3,
- Вице-Адмирала Жукова, 17/19,
- Учительская, 1-27,
- Гаевая, 1-23,
- Гастело, 9-55,
- Гранатная, 17-25,
- Дальняя, 1-32,
- Житомирская , 3-44,
- Житомирский пер., 3, 5,
- Кап.Гаврикова, 1-16,
- Цветочная, 15, 17,
- Апрельская, 1-19,
- Клименко, 25, 33В,
- Кондренко, 69А, 72,
- Кордонная, 22-74 ,
- Кутова, 1-27,
- Самолетная, 1-18,
- Мостовой пер., 1-4,
- Ол Косяченко, 46-54,
- Овидиопольская, 13-45,
- Овидиопольский пер., 1-7,
- Первый 6-й улицы пер., 1-10,
- Платанова, 1-34,
- Прирейковая, 1-38,
- Проектируемая, 1-20,
- Прохоровская, 30,
- Св.Рихтера, 8-108,
- Сельская, 7-34,
- Стеклова, 1-43,
- Спартаковская, 30- 63,
- Текстильщиков, 1-14,
- Тираспольская, 1-24,
- Тираспольское шоссе, 24,
- Тинистая, 9/12,
- Туристская, 8-19,
- Умова, 2-49.