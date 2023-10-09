Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 9 октября: адреса

Отключение света в Одессе 9 октября: адреса

Южный РЭС

Работы до 17.00

  • 2-7а линия 6-й ст. Люстдорфской дороги., 1-50,
  • Костанди, 126-167,
  • Люстдорфская взр., 91-155,
  • М.Демченко 3-я линия, 39.

Работы до 19.00

  • 1-й В.Кандинского пер., 1-22,
  • 2-й Обильный пер., 2-20,
  • 4-й Ол.Невского пер., 7Б, 7В,
  • 4-5й пер. Ульяновский, 1-19,
  • Ванцетти, 54, Вертелецкого, 47В,
  • Д.Донского, 57,
  • Китобойная, 48-110,
  • Обильная, 56-109,
  • Ол.Невского, 44а,
  • Планетная, 26-101,
  • просп. 32, 36, Ульяновский пер. 4, 15а. ю

Северный РЭС

Работы до 18.00

  • 4-я Улица, 37-58А,
  • 4-5й Деревообрабатывающий пер., 1-147,
  • Агрономическая, 60-213,
  • Агрономический пер., 1-8,
  • Беляевская, 1-9,
  • Килевой пер., 1-9 2-12,
  • Котляревского, 12б,
  • Круговая, 1-36,
  • Круговой пер., 1-13,
  • Крушельницкого, 1-37,
  • Крушельницкой пер., 1-5,
  • Л. Гинзбург пер., 1-12,
  • Мастерский пер., 1-11,
  • М.Михновского, 1-63,
  • Мичурина, 1-44,
  • Молодежная, 1-49,
  • Новый пер., 1-14,
  • Оранжерейный пер., 1-20,
  • П.Калнышевского пер., 1-10,
  • Промышленная, 8Л,
  • Тарутинская, 1-11,
  • Химическая, 200-216,
  • Хуторская, 1-95,
  • Цебриковская, 1-13,
  • Шахтинский пер., 18-46,
  • Шебелинский пер., 13-27.

Работы до 19.00

  • Геологическая, 9-23,
  • Степная, 1-31.

Центральный РЭС

Работы до 17.00

  • Еврейская, 9, 9А, 13,
  • Осипова, 4-10,
  • Пушкинская, 31.

Работы до 19.00

  • 1-я Проектируемая, 7, 7А, 8А, 20,
  • 1-7а Степная, 1-74,
  • 1-й Житомирский пер., 1-24,
  • 2-й Второй улицы пер., 1-12,
  • 2-й Шестой улицы пер., 1-8,
  • 4-я Пригородная, 62-95,
  • 5-я Улица, 1-24,
  • 6-я Улица, 1-25, 3333/99,
  • Ак.Горького, 1-48,
  • Амурская, 5, 5/2,
  • Банный пер., 3,
  • Вице-Адмирала Жукова, 17/19,
  • Учительская, 1-27,
  • Гаевая, 1-23,
  • Гастело, 9-55,
  • Гранатная, 17-25,
  • Дальняя, 1-32,
  • Житомирская , 3-44,
  • Житомирский пер., 3, 5,
  • Кап.Гаврикова, 1-16,
  • Цветочная, 15, 17,
  • Апрельская, 1-19,
  • Клименко, 25, 33В,
  • Кондренко, 69А, 72,
  • Кордонная, 22-74 ,
  • Кутова, 1-27,
  • Самолетная, 1-18,
  • Мостовой пер., 1-4,
  • Ол Косяченко, 46-54,
  • Овидиопольская, 13-45,
  • Овидиопольский пер., 1-7,
  • Первый 6-й улицы пер., 1-10,
  • Платанова, 1-34,
  • Прирейковая, 1-38,
  • Проектируемая, 1-20,
  • Прохоровская, 30,
  • Св.Рихтера, 8-108,
  • Сельская, 7-34,
  • Стеклова, 1-43,
  • Спартаковская, 30- 63,
  • Текстильщиков, 1-14,
  • Тираспольская, 1-24,
  • Тираспольское шоссе, 24,
  • Тинистая, 9/12,
  • Туристская, 8-19,
  • Умова, 2-49.
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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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