Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 7 сентября: адреса

Отключение света в Одессе 7 сентября: адреса

В ДТЭК «Одесские электросети» сообщают о проведении аварийно-восстановительных работ. Многие абоненты до 19:00 останутся без света.

Южный РЭС

Работы продлятся до 19.00:

  • Академика Филатова, 23А-41,
  • Героев Крут, 20Б-36,
  • Ивана и Юрия Лип, 1-7,
  • Свободы проспект, 32, 36

Центральный РЭС

Работы продлятся до 19.00:

  • Вице-адмирала Азарова, 6-14,
  • Дунаева переулок, 5, 5/7, 7,
  • Уютная, 2-10,
  • Малая Арнаутская, 71,
  • Морская, 5-8А,
  • Отрадная, 2, 4,
  • Уютная, 9,
  • Французский бульвар , 11А, 41, 41А,
  • Ясная, 11, 12
  • Армейская, 10-14/1

Северный РЭС

Работы продлятся до 19.00:

  • Академика Панкратовой, 1-31А,
  • В.Хавкина, 1-31,
  • Геологическая, 9, 9А, 23А,
  • Круговая, 10Б-58,
  • Степная, 1-31,
  • Хуторская, 15-71
  • Матросская, 2
  • Атамана Головатого, 44-62,
  • Атамана Чепиги, 83,
  • П. Кравцова переулок, 2, 2А, 2Б,
  • Черноморского Казачества, 56-93

Ранее мы рассказывали, что в Одессе можно подключить интернет, работающий без света. Для этого вам нужно подключиться к сети по оптоволокну, используя технологию GPON. О компаниях, которые предоставляют такую услугу, условия подключения и их стоимость, вы можете узнать, перейдя по ссылке выше.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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