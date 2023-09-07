Отключение света в Одессе 7 сентября: адреса

В ДТЭК «Одесские электросети» сообщают о проведении аварийно-восстановительных работ. Многие абоненты до 19:00 останутся без света.
Южный РЭС
Работы продлятся до 19.00:
- Академика Филатова, 23А-41,
- Героев Крут, 20Б-36,
- Ивана и Юрия Лип, 1-7,
- Свободы проспект, 32, 36
Центральный РЭС
Работы продлятся до 19.00:
- Вице-адмирала Азарова, 6-14,
- Дунаева переулок, 5, 5/7, 7,
- Уютная, 2-10,
- Малая Арнаутская, 71,
- Морская, 5-8А,
- Отрадная, 2, 4,
- Уютная, 9,
- Французский бульвар , 11А, 41, 41А,
- Ясная, 11, 12
- Армейская, 10-14/1
Северный РЭС
Работы продлятся до 19.00:
- Академика Панкратовой, 1-31А,
- В.Хавкина, 1-31,
- Геологическая, 9, 9А, 23А,
- Круговая, 10Б-58,
- Степная, 1-31,
- Хуторская, 15-71
- Матросская, 2
- Атамана Головатого, 44-62,
- Атамана Чепиги, 83,
- П. Кравцова переулок, 2, 2А, 2Б,
- Черноморского Казачества, 56-93
Ранее мы рассказывали, что в Одессе можно подключить интернет, работающий без света. Для этого вам нужно подключиться к сети по оптоволокну, используя технологию GPON. О компаниях, которые предоставляют такую услугу, условия подключения и их стоимость, вы можете узнать, перейдя по ссылке выше.
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