Новини Одеси та Одеської області

Відключення світла в Одесі 7 лютого: список адрес

Відключення світла в Одесі 7 лютого: список адрес

Сьогодні, 7 лютого, ДТЕК “Одеські електромережі” проводить планові ремонтні роботи. У зв’язку з чим, частина вулиць Одеси залишиться без світла до вечора.

Центральний РЕМ

Роботи до 19.00

  • Мельницька, 4-9, 11-16,
  • Михайлівська, 43 – 66,
  • сквер Георгія Гамова, 1-7,
  • Сегедська, 1/1,
  • пр-т. Гагаріна, 23/5, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5,
  • Б. Хмельницького, 37, 68,
  • Довженко, 8А,10,10А,
  • Кармена Романа, 13, 15,
  • пр-т., Шевченка, 11А, пр-т.,
  • Олександрівський, 34,
  • М. Арнаутська, 82, 84,
  • Б. Хмельницького, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 70 – 84.

Південний РЕМ

Роботи до 17.00

  • Бригадна, 2 – 34,
  • Гвардійська, 3 – 12,
  • І. Франка, 1 – 15,
  • Кондрашина, 1 – 11,
  • Фонтанська дор., 20 – 22, 65, 106,
  • Чубаївська, 1 – 10.

Роботи до 19.00

  • Абрикосова, 4 – 16, 45 – 105,
  • Дубовий Гай, 2-57,
  • Макаренка, 1-33,
  • Писарєва, 28 – 40,
  • Рівності, 2-28, 46-84, 88-104, 195,
  • пров. 1-й Рівності,1-8, 86-106, 197,
  • пров. Абрикосовий, 1 – 29,
  • пров. Рівності, 92,
  • пров. Янтарний, 6 – 8,
  • Академічна, 1, 30-47, 52,
  • Тімірязєва, 34, 72-84,
  • Баштана, 2 – 16,
  • Костанді, 25-77,
  • Купріна, 7 -54,
  • Окружна, 17-42,
  • пров. 1-й Академічний, 1 – 12, 21,
  • пров. 2-й Академічний, 2 – 6,
  • Дачна, 5-30,
  • Львівська, 7 – 17, 24 – 48, 52,
  • Сумська, 3, 24-69,
  • Ялинкова, 2 – 16, 20 – 24, 30, 34, 38,
  • пров. 2-й Дачний, 1- 9,
  • пров. Львівський, 2, 76,
  • Ахматової, 1 – 20, 34-40,
  • Гаршина, 8 -30,
  • Кришталева, 1,
  • пров. Гаршина, 3 -14, 22,
  • пров. Літній, 5,
  • пров. Рівний, 1- 11,
  • Китобійна, 2- 92,
  • Педагогічна, 21,
  • Тульська, 1-7, 6-37,18 -51,
  • Чернігівська, 1 -24,
  • пров. 2-й Китобійний, 1 – 22, 40-50,
  • пров. Чернігівський, 1А, 2 -8,
  • Вазова Івана, 9,
  • Вертелецького, 7Б, 13,
  • Д. Донського, 4 – 45,
  • Левкоєва, 1,7,7А, Лядова, 1- 15,
  • Немировича-Данченка, 10, 11, 16,
  • Обільна 1 – 35, Планетна, 1-38,
  • Прорізна, 5,5А, Собінова 15, 20,
  • Флотська, 4, 6, 4А,7, 21,
  • пров. 1-й Рясний, 1 – 15,
  • пров. Флотський, 2 – 6, 11-23,
  • Архітектурна, 10 -14,
  • Достоєвського, 1 – 25,
  • Кавунова, 1-18,
  • Кримська, 1,3,
  • пров. 1-й Китобійний, 4 – 42,
  • пров. Достоєвського, 1- 14,
  • пров. Кримський, 1-22,
  • пров. Слави, 1-10,
  • О. Невського, 1 -33,
  • пров. 1-й О. Невського, 2 – 8,
  • пров. 2-й О. Невського, 1 – 8,
  • пров. 3-й О. Невського, 2 – 7,
  • пров. 4-й О. Невського, 3- 7,
  • Фонтанська дор., 129,
  • Харківська, 1 – 20,
  • Шишкіна, 1-44,
  • Юннатів, 1-15,
  • Костанді 60
  • Харківська,20Б,
  • пров. 1-й Юннатів, 1 -12,
  • Левітана, 19,
  • пров. 1-й Шишкіна, 1-7,
  • пров. 2-й Костанді, 2,
  • пров. 2-й Шишкіна, 1 – 20,
  • пров. 3-й Костанді, 2-8,
  • пров. 3-й Шишкіна 1 – 20,
  • пров. Безіменний 2 -12,
  • пров. Іподромний, 10,
  • пров. Молокова, 1 – 12.

Північний РЕМ

Роботи до 19.00

  • Людмили Гінзбург, 29 – 43,
  • пров. Оранжерейний, 18 – 43,
  • Хавкіна, 1-31, 33 – 51,
  • пров. Цементний, 1 – 17,
  • Ак. Панкратової, 1 – 57, 59-61,
  • Котляревського, 1 – 23,
  • пров. Людмили Гінзбург, 5 – 27,
  • Кругова, 1- 58,
  • Геологічна, 9, 9А, 23А,
  • Степова, 1 – 31,
  • пров. Хуторський, 1 – 29,
  • Хуторська, 15 –105,
  • пров. Шебелинський, 13-27,
  • пров. 4-й Деревообробний, 5.
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