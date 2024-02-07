Відключення світла в Одесі 7 лютого: список адрес

Сьогодні, 7 лютого, ДТЕК “Одеські електромережі” проводить планові ремонтні роботи. У зв’язку з чим, частина вулиць Одеси залишиться без світла до вечора.
Центральний РЕМ
Роботи до 19.00
- Мельницька, 4-9, 11-16,
- Михайлівська, 43 – 66,
- сквер Георгія Гамова, 1-7,
- Сегедська, 1/1,
- пр-т. Гагаріна, 23/5, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5,
- Б. Хмельницького, 37, 68,
- Довженко, 8А,10,10А,
- Кармена Романа, 13, 15,
- пр-т., Шевченка, 11А, пр-т.,
- Олександрівський, 34,
- М. Арнаутська, 82, 84,
- Б. Хмельницького, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 70 – 84.
Південний РЕМ
Роботи до 17.00
- Бригадна, 2 – 34,
- Гвардійська, 3 – 12,
- І. Франка, 1 – 15,
- Кондрашина, 1 – 11,
- Фонтанська дор., 20 – 22, 65, 106,
- Чубаївська, 1 – 10.
Роботи до 19.00
- Абрикосова, 4 – 16, 45 – 105,
- Дубовий Гай, 2-57,
- Макаренка, 1-33,
- Писарєва, 28 – 40,
- Рівності, 2-28, 46-84, 88-104, 195,
- пров. 1-й Рівності,1-8, 86-106, 197,
- пров. Абрикосовий, 1 – 29,
- пров. Рівності, 92,
- пров. Янтарний, 6 – 8,
- Академічна, 1, 30-47, 52,
- Тімірязєва, 34, 72-84,
- Баштана, 2 – 16,
- Костанді, 25-77,
- Купріна, 7 -54,
- Окружна, 17-42,
- пров. 1-й Академічний, 1 – 12, 21,
- пров. 2-й Академічний, 2 – 6,
- Дачна, 5-30,
- Львівська, 7 – 17, 24 – 48, 52,
- Сумська, 3, 24-69,
- Ялинкова, 2 – 16, 20 – 24, 30, 34, 38,
- пров. 2-й Дачний, 1- 9,
- пров. Львівський, 2, 76,
- Ахматової, 1 – 20, 34-40,
- Гаршина, 8 -30,
- Кришталева, 1,
- пров. Гаршина, 3 -14, 22,
- пров. Літній, 5,
- пров. Рівний, 1- 11,
- Китобійна, 2- 92,
- Педагогічна, 21,
- Тульська, 1-7, 6-37,18 -51,
- Чернігівська, 1 -24,
- пров. 2-й Китобійний, 1 – 22, 40-50,
- пров. Чернігівський, 1А, 2 -8,
- Вазова Івана, 9,
- Вертелецького, 7Б, 13,
- Д. Донського, 4 – 45,
- Левкоєва, 1,7,7А, Лядова, 1- 15,
- Немировича-Данченка, 10, 11, 16,
- Обільна 1 – 35, Планетна, 1-38,
- Прорізна, 5,5А, Собінова 15, 20,
- Флотська, 4, 6, 4А,7, 21,
- пров. 1-й Рясний, 1 – 15,
- пров. Флотський, 2 – 6, 11-23,
- Архітектурна, 10 -14,
- Достоєвського, 1 – 25,
- Кавунова, 1-18,
- Кримська, 1,3,
- пров. 1-й Китобійний, 4 – 42,
- пров. Достоєвського, 1- 14,
- пров. Кримський, 1-22,
- пров. Слави, 1-10,
- О. Невського, 1 -33,
- пров. 1-й О. Невського, 2 – 8,
- пров. 2-й О. Невського, 1 – 8,
- пров. 3-й О. Невського, 2 – 7,
- пров. 4-й О. Невського, 3- 7,
- Фонтанська дор., 129,
- Харківська, 1 – 20,
- Шишкіна, 1-44,
- Юннатів, 1-15,
- Костанді 60
- Харківська,20Б,
- пров. 1-й Юннатів, 1 -12,
- Левітана, 19,
- пров. 1-й Шишкіна, 1-7,
- пров. 2-й Костанді, 2,
- пров. 2-й Шишкіна, 1 – 20,
- пров. 3-й Костанді, 2-8,
- пров. 3-й Шишкіна 1 – 20,
- пров. Безіменний 2 -12,
- пров. Іподромний, 10,
- пров. Молокова, 1 – 12.
Північний РЕМ
Роботи до 19.00
- Людмили Гінзбург, 29 – 43,
- пров. Оранжерейний, 18 – 43,
- Хавкіна, 1-31, 33 – 51,
- пров. Цементний, 1 – 17,
- Ак. Панкратової, 1 – 57, 59-61,
- Котляревського, 1 – 23,
- пров. Людмили Гінзбург, 5 – 27,
- Кругова, 1- 58,
- Геологічна, 9, 9А, 23А,
- Степова, 1 – 31,
- пров. Хуторський, 1 – 29,
- Хуторська, 15 –105,
- пров. Шебелинський, 13-27,
- пров. 4-й Деревообробний, 5.