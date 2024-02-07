Отключение света в Одессе 7 февраля: список адресов

Сегодня, 7 февраля, ДТЭК «Одесские электросети» проводит плановые ремонтные работы. В связи с чем, часть улиц Одессы останется без света до вечера.
Центральный РЭС
Работы до 19.00
- Мельницкая, 4-9, 11-16,
- Михайловская, 43 — 66,
- сквер Георгия Гамова, 1-7,
- Сегедская, 1/1,
- пр-т. Гагарина, 23/5, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5,
- Б. Хмельницкого, 37, 68,
- Довженко, 8А,10,10А,
- Кармена Романа, 13, 15,
- пр-т, Шевченко, 11А,
- пр-т, Александровский, 34,
- М. Арнаутская, 82, 84,
- Б. Хмельницкого, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 70 — 84.
Южный РЭС
Работы до 17.00
- Бригадная, 2 — 34,
- Гвардейская, 3 — 12,
- И. Франко, 1 — 15,
- Кондрашина, 1 — 11,
- Фонтанская дор., 20 — 22, 65, 106,
- Чубаевская, 1 — 10.
Работы до 19.00
- Абрикосовая, 4 — 16, 45 — 105,
- Дубовая Роща, 2-57,
- Макаренко, 1-33,
- Писарева, 28 — 40,
- Равенства, 2-28, 46-84, 88-104, 195,
- пер. 1-й Равенства, 1-8, 86-106, 197,
- переулок Абрикосовый, 1 — 29,
- пер. Равенства, 92,
- пер. Янтарный, 6 — 8,
- Академическая, 1, 30-47, 52,
- Тимирязева, 34, 72-84,
- Баштана, 2 — 16,
- Костанди, 25-77,
- Куприна, 7 -54,
- Окружная, 17-42,
- пер. 1-й Академический, 1 — 12, 21,
- пер. 2-й Академический, 2 — 6,
- Дачная, 5-30,
- Львовская, 7 — 17, 24 — 48, 52,
- Сумская, 3, 24-69,
- Елочная, 2 — 16, 20 — 24, 30, 34, 38,
- пер. 2-й Дачный, 1- 9,
- пер. Львовский, 2, 76,
- Ахматовой, 1 — 20, 34-40,
- Гаршина, 8 -30,
- Хрустальная, 1,
- пер. Гаршина, 3 -14, 22,
- пер. Летний, 5,
- пер. Ровный, 1- 11,
- Китобойная, 2- 92,
- Педагогическая, 21,
- Тульская, 1-7, 6-37,18 -51,
- Черниговская, 1 -24,
- пер. 2-й Китобойный, 1 — 22, 40-50,
- пер. Черниговский, 1А, 2 -8,
- Вазова Ивана, 9,
- Вертелецкого, 7Б, 13,
- Д. Донского, 4 — 45,
- Левкоева, 1,7,7А,
- Лядова, 1- 15,
- Немировича-Данченко, 10, 11, 16,
- Обильная 1 — 35,
- Планетная, 1-38,
- Прорезная, 5,5А,
- Собинова 15, 20,
- Флотская, 4, 6, 4А,7, 21,
- пер. 1-й Обильный, 1 — 15,
- пер. Флотский, 2 — 6, 11-23,
- Архитектурная, 10 -14,
- Достоевского, 1 — 25,
- Арбузовая, 1-18,
- Крымская, 1,3,
- пер. 1-й Китобойный, 4 — 42,
- пер. Достоевского, 1- 14,
- пер. Крымский, 1-22,
- пер. Славы, 1-10,
- А. Невского, 1 -33,
- пер. 1-й А. Невского, 2 — 8,
- пер. 2-й А. Невского, 1 — 8,
- пер. 3-й А. Невского, 2 — 7,
- пер. 4-й А. Невского, 3 — 7,
- Фонтанская дор, 129,
- Харьковская, 1 — 20,
- Шишкина, 1-44,
- Юннатов, 1-15,
- Костанди 60
- Харьковская, 20Б,
- пер. 1-й Юннатов, 1 -12,
- Левитана, 19,
- пер. 1-й Шишкина, 1-7,
- пер. 2-й Костанди, 2,
- переулок 2-й Шишкина, 1 — 20,
- переулок 3-й Костанди, 2-8,
- переулок 3-й Шишкина 1 — 20,
- переулок Безымянный 2 -12,
- переулок Иподромный, 10, п
- ереулок Молокова, 1 — 12.
Северный РЭС
Работы до 19.00
- Людмилы Гинзбург, 29 — 43,
- пер. Оранжерейный, 18 — 43,
- Хавкина, 1-31, 33 — 51,
- пер. Цементный, 1 — 17,
- Ак. Панкратовой, 1 — 57, 59-61,
- Котляревского, 1 — 23,
- пер. Людмилы Гинзбург, 5 — 27,
- Круговая, 1- 58,
- Геологическая, 9, 9А, 23А,
- Степная, 1 — 31,
- пер. Хуторской, 1 — 29,
- Хуторская, 15 -105,
- пер. Шебелинский, 13-27,
- пер. 4-й Деревообрабатывающий, 5.