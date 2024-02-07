Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 7 февраля: список адресов

Отключение света в Одессе 7 февраля: список адресов

Сегодня, 7 февраля, ДТЭК «Одесские электросети» проводит плановые ремонтные работы. В связи с чем, часть улиц Одессы останется без света до вечера.

Центральный РЭС

Работы до 19.00

  • Мельницкая, 4-9, 11-16,
  • Михайловская, 43 — 66,
  • сквер Георгия Гамова, 1-7,
  • Сегедская, 1/1,
  • пр-т. Гагарина, 23/5, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5,
  • Б. Хмельницкого, 37, 68,
  • Довженко, 8А,10,10А,
  • Кармена Романа, 13, 15,
  • пр-т, Шевченко, 11А,
  • пр-т, Александровский, 34,
  • М. Арнаутская, 82, 84,
  • Б. Хмельницкого, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 70 — 84.

Южный РЭС

Работы до 17.00

  • Бригадная, 2 — 34,
  • Гвардейская, 3 — 12,
  • И. Франко, 1 — 15,
  • Кондрашина, 1 — 11,
  • Фонтанская дор., 20 — 22, 65, 106,
  • Чубаевская, 1 — 10.

Работы до 19.00

  • Абрикосовая, 4 — 16, 45 — 105,
  • Дубовая Роща, 2-57,
  • Макаренко, 1-33,
  • Писарева, 28 — 40,
  • Равенства, 2-28, 46-84, 88-104, 195,
  • пер. 1-й Равенства, 1-8, 86-106, 197,
  • переулок Абрикосовый, 1 — 29,
  • пер. Равенства, 92,
  • пер. Янтарный, 6 — 8,
  • Академическая, 1, 30-47, 52,
  • Тимирязева, 34, 72-84,
  • Баштана, 2 — 16,
  • Костанди, 25-77,
  • Куприна, 7 -54,
  • Окружная, 17-42,
  • пер. 1-й Академический, 1 — 12, 21,
  • пер. 2-й Академический, 2 — 6,
  • Дачная, 5-30,
  • Львовская, 7 — 17, 24 — 48, 52,
  • Сумская, 3, 24-69,
  • Елочная, 2 — 16, 20 — 24, 30, 34, 38,
  • пер. 2-й Дачный, 1- 9,
  • пер. Львовский, 2, 76,
  • Ахматовой, 1 — 20, 34-40,
  • Гаршина, 8 -30,
  • Хрустальная, 1,
  • пер. Гаршина, 3 -14, 22,
  • пер. Летний, 5,
  • пер. Ровный, 1- 11,
  • Китобойная, 2- 92,
  • Педагогическая, 21,
  • Тульская, 1-7, 6-37,18 -51,
  • Черниговская, 1 -24,
  • пер. 2-й Китобойный, 1 — 22, 40-50,
  • пер. Черниговский, 1А, 2 -8,
  • Вазова Ивана, 9,
  • Вертелецкого, 7Б, 13,
  • Д. Донского, 4 — 45,
  • Левкоева, 1,7,7А,
  • Лядова, 1- 15,
  • Немировича-Данченко, 10, 11, 16,
  • Обильная 1 — 35,
  • Планетная, 1-38,
  • Прорезная, 5,5А,
  • Собинова 15, 20,
  • Флотская, 4, 6, 4А,7, 21,
  • пер. 1-й Обильный, 1 — 15,
  • пер. Флотский, 2 — 6, 11-23,
  • Архитектурная, 10 -14,
  • Достоевского, 1 — 25,
  • Арбузовая, 1-18,
  • Крымская, 1,3,
  • пер. 1-й Китобойный, 4 — 42,
  • пер. Достоевского, 1- 14,
  • пер. Крымский, 1-22,
  • пер. Славы, 1-10,
  • А. Невского, 1 -33,
  • пер. 1-й А. Невского, 2 — 8,
  • пер. 2-й А. Невского, 1 — 8,
  • пер. 3-й А. Невского, 2 — 7,
  • пер. 4-й А. Невского, 3 — 7,
  • Фонтанская дор, 129,
  • Харьковская, 1 — 20,
  • Шишкина, 1-44,
  • Юннатов, 1-15,
  • Костанди 60
  • Харьковская, 20Б,
  • пер. 1-й Юннатов, 1 -12,
  • Левитана, 19,
  • пер. 1-й Шишкина, 1-7,
  • пер. 2-й Костанди, 2,
  • переулок 2-й Шишкина, 1 — 20,
  • переулок 3-й Костанди, 2-8,
  • переулок 3-й Шишкина 1 — 20,
  • переулок Безымянный 2 -12,
  • переулок Иподромный, 10, п
  • ереулок Молокова, 1 — 12.

Северный РЭС

Работы до 19.00

  • Людмилы Гинзбург, 29 — 43,
  • пер. Оранжерейный, 18 — 43,
  • Хавкина, 1-31, 33 — 51,
  • пер. Цементный, 1 — 17,
  • Ак. Панкратовой, 1 — 57, 59-61,
  • Котляревского, 1 — 23,
  • пер. Людмилы Гинзбург, 5 — 27,
  • Круговая, 1- 58,
  • Геологическая, 9, 9А, 23А,
  • Степная, 1 — 31,
  • пер. Хуторской, 1 — 29,
  • Хуторская, 15 -105,
  • пер. Шебелинский, 13-27,
  • пер. 4-й Деревообрабатывающий, 5.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

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