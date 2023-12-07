Відключення світла в Одесі 7 грудня: адреси та коли включать

Відключення світла в Одесі 5 грудня: кому не пощастить У вівторок, 5 грудня, компанія ДТЕК “Одеські електромережі” запланувала ремонтні роботи, у зв’язку з чим деяким одеситам відключать світло. Адрес сьогодні мало і час включення не вказується. Зазвичай це відбувається до 20.00. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Тисячі мешканців Одеської області досі без світла: як енергетики усувають наслідки стихії (відео) На Одещині триває боротьба з наслідками стихії, яка вирувала в ніч проти 27 листопада. Лише минулої доби енергетики повернули світло у сотню населених пунктів області, але нічні пориви вітру принесли нові відключення. Робота триває цілодобово, допомагають миколаївські енергетики. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

П’ята доба без світла: одесити знову перекривають дороги (фото) Одесити вчора, 29 листопада, знову перекрили дороги, щоби звернути увагу на проблему відсутності світла. Станом на вчора у багатьох будинках та квартирах Одеси не було світла чотири дні. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ