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Відключення світла в Одесі 7 грудня: адреси та коли включать

Відключення світла в Одесі 7 грудня: адреси та коли включать

Сьогодні, 7 грудня, ДТЕК проводить ремонтні роботи, у зв’язку з чим деякі будинки в Одесі знеструмлять. Світло обіцяють увімкнути до 19.00.

Центральній РЕМ

До 19:00 не буде світла за адресами:

  • Умова, 1-122,
  • Карпатська, 1-22,
  • Крайня, 47-88,
  • Ризька, 12-34,
  • Сталепрокатна, 11-41,
  • Ак.Гаркавого, 148-156,
  • Волоколамська, 39-60,
  • Г.Доватора, 21-62,
  • Житомирська, 5-9,
  • Липнева, 1-31,
  • Могилевська, 1-22,
  • Подільська, 2-34,
  • Самарська, 1-70,
  • Ашхабадська, 18-36,
  • Смоленська, 31-51,
  • Преображенська, 2, 4,
  • Софіївська, 15,
  • Торгова, 2-6.

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