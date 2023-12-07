Відключення світла в Одесі 7 грудня: адреси та коли включать

Сьогодні, 7 грудня, ДТЕК проводить ремонтні роботи, у зв’язку з чим деякі будинки в Одесі знеструмлять. Світло обіцяють увімкнути до 19.00.
Центральній РЕМ
До 19:00 не буде світла за адресами:
- Умова, 1-122,
- Карпатська, 1-22,
- Крайня, 47-88,
- Ризька, 12-34,
- Сталепрокатна, 11-41,
- Ак.Гаркавого, 148-156,
- Волоколамська, 39-60,
- Г.Доватора, 21-62,
- Житомирська, 5-9,
- Липнева, 1-31,
- Могилевська, 1-22,
- Подільська, 2-34,
- Самарська, 1-70,
- Ашхабадська, 18-36,
- Смоленська, 31-51,
- Преображенська, 2, 4,
- Софіївська, 15,
- Торгова, 2-6.
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