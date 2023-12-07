Отключение света в Одессе 7 декабря: адреса и когда включат

Отключения света в Одессе 5 декабря: кому не повезет Во вторник, 5 декабря, компания ДТЭК «Одесские электросети» запланировал ремонтные работы, в связи с чем некоторым одесситам отключат свет. Адресов на сегодня мало и время включения не указывается. Обычно это происходит до 20:00. ПОДРОБНЕЕ

Тысячи жителей Одесской области до сих пор без света: как энергетики устраняют последствия стихии (видео) В Одесской области продолжается борьба с последствиями стихии, которая бушевала в ночь на 27 ноября. Только за прошедшие сутки энергетики вернули свет в сотню населенных пунктов области, но ночные порывы ветра принесли новые отключения. Работа идет круглосуточно, помогают николаевские энергетики. ПОДРОБНЕЕ

Пятые сутки без света: одесситы снова перекрывают дороги (фото) Одесситы вчера, 29 ноября, вновь перекрыли дороги, чтобы обратить внимание на проблему. По состоянию на вчера во многих домах и квартирах Одессы не было света четыре дня. ПОДРОБНЕЕ

Похолодание приведет к отключениям света: подробности Со снижением температуры до 8 градусов мороза и ниже будет возникать дефицит в энергосистеме Украины. Поэтому, скорее всего, начнут вводить непродолжительные отключения света в пиковые часы. ПОДРОБНЕЕ