Отключение света в Одессе 7 декабря: адреса и когда включат

Сегодня, 7 декабря, ДТЭК проводит ремонтные работы, в связи с чем некоторые дома в Одессе обесточат. Свет обещают включить до 19.00.ё
Центральный РЭС
До 19:00 не будет света по адресам:
- Умова, 1-122,
- Карпатская, 1-22,
- Крайняя, 47-88,
- Рижская, 12-34,
- Сталепрокатная, 11-41,
- Ак.Горького, 148-156,
- Волоколамская, 39-60,
- Г.Доватора , 21-62,
- Житомирская, 5-9,
- Июльская, 1-31,
- Могилевская, 1-22,
- Подольская, 2-34,
- Самарская, 1-70,
- Ашхабадская, 18-36,
- Смоленская, 31-51,
- Преображенская, 2 , 4,
- Софиевская, 15,
- Торговая, 2-6.
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