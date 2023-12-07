Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 7 декабря: адреса и когда включат

Отключение света в Одессе 7 декабря: адреса и когда включат

Сегодня, 7 декабря, ДТЭК проводит ремонтные работы, в связи с чем некоторые дома в Одессе обесточат. Свет обещают включить до 19.00.ё

Центральный РЭС

До 19:00 не будет света по адресам:

  • Умова, 1-122,
  • Карпатская, 1-22,
  • Крайняя, 47-88,
  • Рижская, 12-34,
  • Сталепрокатная, 11-41,
  • Ак.Горького, 148-156,
  • Волоколамская, 39-60,
  • Г.Доватора , 21-62,
  • Житомирская, 5-9,
  • Июльская, 1-31,
  • Могилевская, 1-22,
  • Подольская, 2-34,
  • Самарская, 1-70,
  • Ашхабадская, 18-36,
  • Смоленская, 31-51,
  • Преображенская, 2 , 4,
  • Софиевская, 15,
  • Торговая, 2-6.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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