Відключення світла в Одесі 6 жовтня: список адрес

У ДТЕК “Одеські електромережі” на 6 жовтня заплановано проведення ремонтних робіт. Низка споживачів у центрі Одеси проведе день без світла.
Центральний РЕМ
Роботи до 19.00
- Гранатна вул. , 1 – 16Б,
- Гранатний пров., 2 – 8/1,
- Грузинська вул., 1 – 12,
- Дежнєва вул., 1 – 9А,
- Елеваторна вул., 1 – 16А,
- Єрмака пров., 1 – 10,
- Житомирська вул., 11 – 170,
- Індійська вул., 3 – 11,
- Качинського Леха вул., 2 – 10,
- Килимовий пров., 1 – 10,
- Кленова вул., 16А,
- Кордонна вул., 25,
- Кордонний пров., 1 – 35,
- Малиновський пров., 7,
- Малиновського Маршала вул., 79 – 131,
- Марата вул., 54 – 88,
- Маршала Бабаджаняна вул. 42 – 54,
- Мінська вул., 7 – 28Б,
- Платанова вул., 67 – 85А,
- Подільська вул., 1 – 17А,
- Полтавська вул., 1А – 38,
- Пржевальського пров., 1 – 10,
- Просьолочна вул., 2- 20.
- Радищева вул., 5, 9,
- Радищева пров., 1 – 10,
- Радісна вул., 58 – 112,
- Самарська вул., 3 – 23,
- Селянська вул., 1 – 37/1,
- Сільська вул., 13А,
- Сонячна вул., 1 – 41,
- Спартаківська вул., 18 – 51,
- Разіна вул., 61 – 77,
- Тираспольська вул., 26 – 39,
- Улітіна вул., 1 – 17,
- Умова вул., 20 – 118,
- Французький бульв., 14, 14А, 14Б.
Роботи до 19.00
- 1-а Проектована вул., 8,
- 1-й Марата пров., 1 – 6,
- 2-а Проектна вул., 1 – 24,
- 2-й Марата пров., 1 – 4А,
- Академіка Гаркавого вул., 1 – 196,
- Грузинська вул., 1 – 12,
- Дежнєва вул., 1 – 9А,
- Елеваторна вул., 1 – 16А,
- Єрмака пров., 1 – 10,
- Житомирська вул., 11, 58, 120, 168, 170,
- Індійська вул., 3 – 11,
- Качинського Леха вул., 2 – 10,
- Килимовий пров., 1 – 10,
- Кленова вул., 16А,
- Кордонна вул., 25,
- Кордонний пров., 1 – 35,
- Кустанайська вул., 23 – 66А,
- Лермонтовський пров., 11,
- Малиновський пров., 7,
- Малиновського Маршала вул., 79 – 131,
- Марата вул., 54 – 88,
- Маршала Бабаджаняна вул., 42 – 54,
- Мінська вул., 7 – 28Б,
- Монгольська вул., 1 – 18,
- Мукачівський пров., 6 – 6/7,
- Овідіопольська вулиця, 33 – 43А,
- Олександра Блока вул., 64 – 91,
- Південна вул., 27,
- Платанова вул., 67 – 85А,
- Подільська вул., 1 – 17А,
- Полтавська вул., 38,
- Пржевальського пров., 1 – 10,
- Просьолочна вул., 2 – 20,
- Радищева вул., 5, 9,
- Радищева пров., 1 – 10,
- Радісна вул., 58 – 112,
- Самарська вул., 13 – 23,
- Селянська вул., 1 – 37/1,
- Сільська вул., 13А,
- Сонячна вул., 1 – 41,
- Спартаківська вул., 18 – 51,
- Степана Разіна вул., 61 – 77,
- Тираспольська вул., 26 – 39,
- Улітіна вул., 1 – 17,
- Умова вул., 20 – 118.
Навіть за відсутності електрики ви можете залишатися на зв’язку та користуватися інтернетом, якщо підключіть інтернет, який працює без світла. Для цього вам потрібно підключитися до мережі оптоволокном, використовуючи технологію GPON. Про компанії, які надають таку послугу в Одесі, умови підключення та його вартість, ви можете дізнатися ТУТ.