Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 6 октября: список адресов

Отключение света в Одессе 6 октября: список адресов

В ДТЭК «Одесские электросети» на 6 октября запланировано проведение ремонтных работ. Ряд потребителей в центре Одессы проведет день без света.

Центральный РЭС

Работы до 19.00

  • Гранатная ул. , 1 — 16Б,
  • Гранатный пер., 2 — 8/1,
  • Грузинская ул., 1 — 12,
  • Дежнева ул., 1 — 9А,
  • Элеваторная ул., 1 — 16А,
  • Ермака пер., 1 — 10,
  • Житомирская ул. , 11 – 170,
  • Индийская ул., 3 – 11,
  • Качинского Леха ул., 2 – 10,
  • Ковровый пер., 1 – 10,
  • Кленовая ул., 16А,
  • Кордонная ул., 25;
  • Малиновский пер., 7,
  • Малиновского Маршала ул., 79 – 131,
  • Марата ул., 54 – 88,
  • Маршала Бабаджаняна ул. 42 – 54,
  • Минская ул., 7 – 28Б,
  • Платановая ул., 67 – 85А,
  • Подольская ул., 1 – 17А,
  • Полтавская ул., 1А – 38,
  • Пржевальского пер., 1 – 10,
  • Проселочная ул., 2- 20.
  • Радищева ул., 5, 9,
  • Радищева пер., 1 – 10,
  • Радостная ул., 58 – 112,
  • Самарская ул., 3 – 23,
  • Крестьянская ул., 1 — 37/1,
  • Сельская ул.
  • Солнечная ул., 1 – 41,
  • Спартаковская ул., 18 – 51,
  • Разина ул., 61 – 77,
  • Тираспольская ул., 26 – 39,
  • Улитина ул., 1 – 17,
  • Умова ул., 14, 14А, 14Б.

Работы до 19.00

  • 1-я Проектируемая ул., 8,
  • 1-й Марата пер., 1 – 6,
  • 2-я Проектная ул., 1 – 24,
  • 2-й Марата пер., 1 – 4А,
  • Академика Горького ул., 1 – 196 ,
  • Грузинская ул., 1-12,
  • Дежнева ул., 1-9А,
  • Элеваторная ул., 1-16А,
  • Ермака пер., 1-10,
  • Житомирская ул., 11, 58, 120, 168, 170,
  • Индийская ул. , 3 – 11,
  • ул. Лермонтовский пер., 11,
  • Малиновский пер., 7,
  • Малиновского Маршала ул., 79 – 131,
  • Марата ул., 54 – 88,
  • Маршала Бабаджаняна ул., 42 – 54,
  • Минская ул., 7 – 28Б,
  • Монгольская ул., 1 – 18,
  • Мукачевский пер., 6 – 6/7,
  • Овидиопольская улица, 33 – 43А,
  • Александра Блока ул., 64 – 91,
  • Южная ул., 27,
  • Платанова ул., 67 – 85А,
  • Подольская ул., 1 — 17А,
  • Полтавская ул., 38,
  • Пржевальского пер., 1 – 10,
  • Проселочная ул., 2 – 20,
  • Радищева ул., 5, 9,
  • Радищева пер., 1 – 10,
  • Радостная ул. ., 13 – 23,
  • Крестьянская ул., 1 – 37/1,
  • Сельская ул., 13А,
  • Солнечная ул., 1 – 41,
  • Спартаковская ул., 18 – 51,
  • Степана Разина ул., 61 – 77,
  • Тираспольская ул. , 26 – 39,
  • Улитина ул., 1 – 17,
  • Умова ул., 20 – 118.

Даже при отсутствии электричества вы можете оставаться на связи и пользоваться интернетом, если подключите интернет, который работает без света. Для этого вам нужно подключиться к сети по оптоволокну, используя технологию GPON. О компаниях, которые предоставляют такую услугу в Одессе, условиях подключения и его стоимости, вы можете узнать ЗДЕСЬ.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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