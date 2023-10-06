Отключение света в Одессе 6 октября: список адресов

В ДТЭК «Одесские электросети» на 6 октября запланировано проведение ремонтных работ. Ряд потребителей в центре Одессы проведет день без света.
Центральный РЭС
Работы до 19.00
- Гранатная ул. , 1 — 16Б,
- Гранатный пер., 2 — 8/1,
- Грузинская ул., 1 — 12,
- Дежнева ул., 1 — 9А,
- Элеваторная ул., 1 — 16А,
- Ермака пер., 1 — 10,
- Житомирская ул. , 11 – 170,
- Индийская ул., 3 – 11,
- Качинского Леха ул., 2 – 10,
- Ковровый пер., 1 – 10,
- Кленовая ул., 16А,
- Кордонная ул., 25;
- Малиновский пер., 7,
- Малиновского Маршала ул., 79 – 131,
- Марата ул., 54 – 88,
- Маршала Бабаджаняна ул. 42 – 54,
- Минская ул., 7 – 28Б,
- Платановая ул., 67 – 85А,
- Подольская ул., 1 – 17А,
- Полтавская ул., 1А – 38,
- Пржевальского пер., 1 – 10,
- Проселочная ул., 2- 20.
- Радищева ул., 5, 9,
- Радищева пер., 1 – 10,
- Радостная ул., 58 – 112,
- Самарская ул., 3 – 23,
- Крестьянская ул., 1 — 37/1,
- Сельская ул.
- Солнечная ул., 1 – 41,
- Спартаковская ул., 18 – 51,
- Разина ул., 61 – 77,
- Тираспольская ул., 26 – 39,
- Улитина ул., 1 – 17,
- Умова ул., 14, 14А, 14Б.
Работы до 19.00
- 1-я Проектируемая ул., 8,
- 1-й Марата пер., 1 – 6,
- 2-я Проектная ул., 1 – 24,
- 2-й Марата пер., 1 – 4А,
- Академика Горького ул., 1 – 196 ,
- Грузинская ул., 1-12,
- Дежнева ул., 1-9А,
- Элеваторная ул., 1-16А,
- Ермака пер., 1-10,
- Житомирская ул., 11, 58, 120, 168, 170,
- Индийская ул. , 3 – 11,
- ул. Лермонтовский пер., 11,
- Малиновский пер., 7,
- Малиновского Маршала ул., 79 – 131,
- Марата ул., 54 – 88,
- Маршала Бабаджаняна ул., 42 – 54,
- Минская ул., 7 – 28Б,
- Монгольская ул., 1 – 18,
- Мукачевский пер., 6 – 6/7,
- Овидиопольская улица, 33 – 43А,
- Александра Блока ул., 64 – 91,
- Южная ул., 27,
- Платанова ул., 67 – 85А,
- Подольская ул., 1 — 17А,
- Полтавская ул., 38,
- Пржевальского пер., 1 – 10,
- Проселочная ул., 2 – 20,
- Радищева ул., 5, 9,
- Радищева пер., 1 – 10,
- Радостная ул. ., 13 – 23,
- Крестьянская ул., 1 – 37/1,
- Сельская ул., 13А,
- Солнечная ул., 1 – 41,
- Спартаковская ул., 18 – 51,
- Степана Разина ул., 61 – 77,
- Тираспольская ул. , 26 – 39,
- Улитина ул., 1 – 17,
- Умова ул., 20 – 118.
Даже при отсутствии электричества вы можете оставаться на связи и пользоваться интернетом, если подключите интернет, который работает без света. Для этого вам нужно подключиться к сети по оптоволокну, используя технологию GPON. О компаниях, которые предоставляют такую услугу в Одессе, условиях подключения и его стоимости, вы можете узнать ЗДЕСЬ.