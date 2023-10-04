Відключення світла в Одесі 4 жовтня: адреса

У середу, 4 жовтня, багато одеситів проведуть день без світла через планові ремонтні роботи ДТЕК.
За інформацією енергетиків, без електропостачання залишаться такі адреси:
Південний РЕМ
Роботи до 18.00
- 1-2й Академічний пров.,
- 1- 21, 1-2й Китобійний пров., 4-50,
- 1-4й Ол.Невського пров. 2-8,
- 1-2й Рівності пров., 1-197,
- 1-й Рясний пров., 1-15,
- 1-3й Шишкіна пров., 1-20,
- 1-й Юннатів пров., 1-12,
- 2-3й Костанді пров. , 2-8,
- 2-3й Український пров.,
- 3-12, Академічна, 1-52,
- Архітектурна, 10-14,
- Ахматової, 6-50,
- Баштанна, 2-16,
- Безіменний пров., 2-12,
- І.Вазова, 9,
- Вертелецького, 7Б, 13,
- Д.Донського, 1-45,
- Д.Донського пров., 2А, 3,
- Достоєвського, 1-25,
- Достоєвського пров., 1-14,
- Іподромний пров., 10,
- Кавунова, 1-18,
- Китобійна, 2-92,
- Костанді, 14-77,
- Костанді, буд. 60
- Харківська, 20Б,
- Кримська, 1, 3, 3/1,
- Кримський пров., 1-22,
- Купріна, 7-54,
- Левітана, 19/3, 19/4, 19/5,
- Левкоєва, 7, 7а,
- Львівська, 50-58,
- Львівський пров., 1-10,
- Лядова, 1-15,
- Молокова пров., 1-12,
- Новоукраїнський пров., 2-31,
- Окружна, 17-42,
- Ол.Невського, 1-33,
- Педагогічна, 21,
- Планетна, 1-38,
- Райдужний масив. 9,
- Рівності, 1-84,
- Рясна, 1-33,
- Слави пров., 1-10,
- Собінова, 15,
- Сумська, 1-69,
- Тімірязєва, 60-84,
- Тульська, 1-84,
- Флотський пров., 2-23,
- Флотська, 4-21,
- Фонтанська дор., 129,
- Харківська, 1-20,
- Чернігівська, 1-24,
- Чернігівський пров., 1-8,
- Шишкіна, 1-44,
- Юннатів, 1-15,
- Ялинкова, 5-58.
Роботи до 19.00
- Гранітна, 1 (секція 1,2),
- Свободи просп. 32, 36.
Роботи до 22.00
- Адміральський просп., 35/2, 35/3,
- Ак.Філатова, 24-70,
- Івана та Юрія Лип, 6, 8, 10,
- І.Рабіна, 6, 10,
- Космонавтів, 4-10,
- Краснова, 2-8,
- Люстдорфська дор., 25-29,
- Малиновського, 1-65,
- Новаторів, 13.
Навіть за відсутності електрики ви можете залишатися на зв’язку та користуватися інтернетом, якщо підключіть інтернет, який працює без світла. Для цього вам потрібно підключитися до мережі оптоволокном, використовуючи технологію GPON. Про компанії, які надають таку послугу в Одесі, умови підключення та його вартість, ви можете дізнатися ТУТ.
Центральний РЕМ
Роботи до 19.00
- Бреуса, 42-62,
- Єфімова, 14-30,
- Літакова, 19, 19А, 32,
- М.Бабаджаняна, 28,
- Просьолочна, 25-37,
- Путьова, 2-49,
- Шефська, 8-55.
Північний РЕМ
Роботи до 18.00
- 4-й Деревообробний пров., 1-117.
- Роботи до 19.00Ч.Козацтва, 56-93,
- Ак.Панкратової, 1-31,
- В.Хавкіна, 1-31,
- Кругова, 10-58,
- Матроська, 2.