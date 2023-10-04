Новини Одеси та Одеської області

Відключення світла в Одесі 4 жовтня: адреса

Відключення світла в Одесі 4 жовтня: адреса

У середу, 4 жовтня, багато одеситів проведуть день без світла через планові ремонтні роботи ДТЕК.

За інформацією енергетиків, без електропостачання залишаться такі адреси:

Південний РЕМ

Роботи до 18.00

  • 1-2й Академічний пров.,
  • 1- 21, 1-2й Китобійний пров., 4-50,
  • 1-4й Ол.Невського пров. 2-8,
  • 1-2й Рівності пров., 1-197,
  • 1-й Рясний пров., 1-15,
  • 1-3й Шишкіна пров., 1-20,
  • 1-й Юннатів пров., 1-12,
  • 2-3й Костанді пров. , 2-8,
  • 2-3й Український пров.,
  • 3-12, Академічна, 1-52,
  • Архітектурна, 10-14,
  • Ахматової, 6-50,
  • Баштанна, 2-16,
  • Безіменний пров., 2-12,
  • І.Вазова, 9,
  • Вертелецького, 7Б, 13,
  • Д.Донського, 1-45,
  • Д.Донського пров., 2А, 3,
  • Достоєвського, 1-25,
  • Достоєвського пров., 1-14,
  • Іподромний пров., 10,
  • Кавунова, 1-18,
  • Китобійна, 2-92,
  • Костанді, 14-77,
  • Костанді, буд. 60
  • Харківська, 20Б,
  • Кримська, 1, 3, 3/1,
  • Кримський пров., 1-22,
  • Купріна, 7-54,
  • Левітана, 19/3, 19/4, 19/5,
  • Левкоєва, 7, 7а,
  • Львівська, 50-58,
  • Львівський пров., 1-10,
  • Лядова, 1-15,
  • Молокова пров., 1-12,
  • Новоукраїнський пров., 2-31,
  • Окружна, 17-42,
  • Ол.Невського, 1-33,
  • Педагогічна, 21,
  • Планетна, 1-38,
  • Райдужний масив. 9,
  • Рівності, 1-84,
  • Рясна, 1-33,
  • Слави пров., 1-10,
  • Собінова, 15,
  • Сумська, 1-69,
  • Тімірязєва, 60-84,
  • Тульська, 1-84,
  • Флотський пров., 2-23,
  • Флотська, 4-21,
  • Фонтанська дор., 129,
  • Харківська, 1-20,
  • Чернігівська, 1-24,
  • Чернігівський пров., 1-8,
  • Шишкіна, 1-44,
  • Юннатів, 1-15,
  • Ялинкова, 5-58.

Роботи до 19.00

  • Гранітна, 1 (секція 1,2),
  • Свободи просп. 32, 36.

Роботи до 22.00

  • Адміральський просп., 35/2, 35/3,
  • Ак.Філатова, 24-70,
  • Івана та Юрія Лип, 6, 8, 10,
  • І.Рабіна, 6, 10,
  • Космонавтів, 4-10,
  • Краснова, 2-8,
  • Люстдорфська дор., 25-29,
  • Малиновського, 1-65,
  • Новаторів, 13.

Навіть за відсутності електрики ви можете залишатися на зв’язку та користуватися інтернетом, якщо підключіть інтернет, який працює без світла. Для цього вам потрібно підключитися до мережі оптоволокном, використовуючи технологію GPON. Про компанії, які надають таку послугу в Одесі, умови підключення та його вартість, ви можете дізнатися ТУТ.

Центральний РЕМ

Роботи до 19.00

  • Бреуса, 42-62,
  • Єфімова, 14-30,
  • Літакова, 19, 19А, 32,
  • М.Бабаджаняна, 28,
  • Просьолочна, 25-37,
  • Путьова, 2-49,
  • Шефська, 8-55.

Північний РЕМ

Роботи до 18.00

  • 4-й Деревообробний пров., 1-117.
  • Роботи до 19.00Ч.Козацтва, 56-93,
  • Ак.Панкратової, 1-31,
  • В.Хавкіна, 1-31,
  • Кругова, 10-58,
  • Матроська, 2.
Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати