Отключение света в Одессе 4 октября: адреса

В среду, 4 октября, многие одесситы проведут день без света из-за плановых ремонтных работ ДТЭК.
По информации энергетиков, без электроснабжения останутся такие адреса:
Южный РЭС
Работы до 18.00
- 1-2й Академический пер., 1-21,
- 1-2й Китобойный пер., 4-50,
- 1-4й Ол.Невского пер. 2-8,
- 1-2й Равенства пер., 1-197,
- 1-й Обильный пер., 1-15,
- 1-3й Шишкина пер., 1-20,
- 1-й Юннатов пер., 1-12,
- 2- 3й Костанди пер. , 2-8,
- 2-3й Украинский пер.,
- 3-12, Академическая, 1-52,
- Архитектурная, 10-14,
- Ахматовой, 6-50,
- Баштанная, 2-16,
- Безымянный пер., 2-12,
- И. Вазова, 9,
- Вертелецкого, 7Б, 13,
- Д.Донского, 1-45,
- Д.Донского пер., 2А, 3,
- Достоевского, 1-25,
- Достоевского пер., 1-14,
- Ипподромный пер., 10,
- Кавунова, 1-18,
- Китобойная, 2-92,
- Костанди, 14-77,
- Костанди, дом. 60
- Харьковская, 20Б,
- Крымская, 1, 3, 3/1,
- Крымский пер., 1-22,
- Куприна, 7-54,
- Левитана, 19/3, 19/4, 19/5,
- Левкоева, 7, 7а,
- Львовская, 50-58,
- Львовский пер., 1-10,
- Лядова, 1-15,
- Молокова пер., 1-12,
- Новоукраинский пер., 2-31,
- Окружная, 17-42,
- Ол.Невского, 1-33,
- Педагогическая, 21,
- Планетная, 1-38,
- Радужный массив. 9,
- Равенства, 1-84,
- Обильная, 1-33,
- Славы пер., 1-10,
- Собинова, 15,
- Сумская, 1-69,
- Тимирязева, 60-84,
- Тульская, 1-84,
- Флотский пер., 2- 23,
- Флотская, 4-21,
- Фонтанская дор., 129,
- Харьковская, 1-20,
- Черниговская, 1-24,
- Черниговский пер., 1-8,
- Шишкина, 1-44,
- Юннатов, 1-15,
- Елочная, 5- 58.
Работы до 19.00
- Гранитная, 1 (секция 1,2),
- Свободы просп. 32, 36.
Работы до 22.00
- Адмиральский просп., 35/2, 35/3,
- Ак.Филатова, 24-70,
- Ивана и Юрия Лип, 6, 8, 10,
- И.Рябина, 6, 10,
- Космонавтов, 4-10,
- Краснова, 2-8,
- Люстдорфская взр., 25-29,
- Малиновского, 1-65,
- Новаторов, 13.
Даже при отсутствии электричества вы можете оставаться на связи и пользоваться интернетом, если подключите интернет, который работает без света. Для этого вам нужно подключиться к сети по оптоволокну, используя технологию GPON. О компаниях, которые предоставляют такую услугу в Одессе, условиях подключения и его стоимости, вы можете узнать ЗДЕСЬ.
Центральный РЭС
Работы до 19.00
- Бреуса, 42-62,
- Ефимова, 14-30,
- Самолетная, 19, 19А, 32,
- М.Бабаджаняна, 28,
- Проселочная, 25-37,
- Путевая, 2-49,
- Шефская, 8-55.
Северный РЭС
Работы до 18.00
- 4-й Деревообрабатывающий пер., 1-117.
Работы до 19.00
- Ч.Казачества, 56-93,
- Ак.Панкратовой, 1-31,
- В.Хавкина, 1-31,
- Круговая, 10-58,
- Матросская, 2.