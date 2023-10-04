Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 4 октября: адреса

Отключение света в Одессе 4 октября: адреса

В среду, 4 октября, многие одесситы проведут день без света из-за плановых ремонтных работ ДТЭК.

По информации энергетиков, без электроснабжения останутся такие адреса:

Южный РЭС

Работы до 18.00

  • 1-2й Академический пер., 1-21,
  • 1-2й Китобойный пер., 4-50,
  • 1-4й Ол.Невского пер. 2-8,
  • 1-2й Равенства пер., 1-197,
  • 1-й Обильный пер., 1-15,
  • 1-3й Шишкина пер., 1-20,
  • 1-й Юннатов пер., 1-12,
  • 2- 3й Костанди пер. , 2-8,
  • 2-3й Украинский пер.,
  • 3-12, Академическая, 1-52,
  • Архитектурная, 10-14,
  • Ахматовой, 6-50,
  • Баштанная, 2-16,
  • Безымянный пер., 2-12,
  • И. Вазова, 9,
  • Вертелецкого, 7Б, 13,
  • Д.Донского, 1-45,
  • Д.Донского пер., 2А, 3,
  • Достоевского, 1-25,
  • Достоевского пер., 1-14,
  • Ипподромный пер., 10,
  • Кавунова, 1-18,
  • Китобойная, 2-92,
  • Костанди, 14-77,
  • Костанди, дом. 60
  • Харьковская, 20Б,
  • Крымская, 1, 3, 3/1,
  • Крымский пер., 1-22,
  • Куприна, 7-54,
  • Левитана, 19/3, 19/4, 19/5,
  • Левкоева, 7, 7а,
  • Львовская, 50-58,
  • Львовский пер., 1-10,
  • Лядова, 1-15,
  • Молокова пер., 1-12,
  • Новоукраинский пер., 2-31,
  • Окружная, 17-42,
  • Ол.Невского, 1-33,
  • Педагогическая, 21,
  • Планетная, 1-38,
  • Радужный массив. 9,
  • Равенства, 1-84,
  • Обильная, 1-33,
  • Славы пер., 1-10,
  • Собинова, 15,
  • Сумская, 1-69,
  • Тимирязева, 60-84,
  • Тульская, 1-84,
  • Флотский пер., 2- 23,
  • Флотская, 4-21,
  • Фонтанская дор., 129,
  • Харьковская, 1-20,
  • Черниговская, 1-24,
  • Черниговский пер., 1-8,
  • Шишкина, 1-44,
  • Юннатов, 1-15,
  • Елочная, 5- 58.

Работы до 19.00 

  • Гранитная, 1 (секция 1,2),
  • Свободы просп. 32, 36.

Работы до 22.00

  • Адмиральский просп., 35/2, 35/3,
  • Ак.Филатова, 24-70,
  • Ивана и Юрия Лип, 6, 8, 10,
  • И.Рябина, 6, 10,
  • Космонавтов, 4-10,
  • Краснова, 2-8,
  • Люстдорфская взр., 25-29,
  • Малиновского, 1-65,
  • Новаторов, 13.

Даже при отсутствии электричества вы можете оставаться на связи и пользоваться интернетом, если подключите интернет, который работает без света. Для этого вам нужно подключиться к сети по оптоволокну, используя технологию GPON. О компаниях, которые предоставляют такую услугу в Одессе, условиях подключения и его стоимости, вы можете узнать ЗДЕСЬ.

Центральный РЭС

Работы до 19.00

  • Бреуса, 42-62,
  • Ефимова, 14-30,
  • Самолетная, 19, 19А, 32,
  • М.Бабаджаняна, 28,
  • Проселочная, 25-37,
  • Путевая, 2-49,
  • Шефская, 8-55.

Северный РЭС

Работы до 18.00

  • 4-й Деревообрабатывающий пер., 1-117.

Работы до 19.00

  • Ч.Казачества, 56-93,
  • Ак.Панкратовой, 1-31,
  • В.Хавкина, 1-31,
  • Круговая, 10-58,
  • Матросская, 2.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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