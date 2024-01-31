Відключення світла в Одесі 31 січня: адреси

Відключення світла в Одесі 23 січня: адреси Сьогодні, 23 січня 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” проводить планові ремонтні роботи. У зв’язку з чим частина вулиць Одеси залишиться без світла до вечора. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ