Відключення світла в Одесі 31 січня: адреси

Сьогодні, 31 січня 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” проводить планові ремонтні роботи. У зв’язку з чим, частина вулиць Одеси залишиться без світла до вечора.
Центральний РЕМ
Роботи до 19.00
- Бугаївська,
- пров. 3-й Травневий.
Північний РЕМ
Роботи до 19.00
- пров. Людмили Гінзбург, 29-43,
- пров. Оранжерейний 18а-32, 27а, 3а,
- Хуторська,
- Ак.Панкратової,
- Хавкіна,
- пров. Цементний,
- Котляревського,
- Кругова,
- Геологічна,9,9а,23а,
- Степова, пров.Хуторський,
- пров. Цементний,
- пров.Шебелінський 13а,
- пров. 4-й Деревообробний
Південний РЕМ
- Роботи до 19.00Академіка Філатова, 11, 9, 14,16,16а,12, 12а,14а, 6,6б,8а,10а,
- Левітана, 123б,
- Космонавтів, 3,5, 1,7, 3а,
- Люстдорфська дорога, 17,19,23,23а,24,26,28,28/корп.2,30,32,34,36, 50, 52,52а,54,54а,52б,52б/корп.1, 54в, 54б,55ж,56б,.
- Генерала Швигіна, 6а,10,12,14,16,18,18а, 20,22,24,26,28,30,30а,32,34б,38,40,
- Геранієва, 5,10,10а,12,
- Контр-адмірала Луніна,15,15а
- Новаторів 5,5а,7,9,14,16,17,
- Кропивницького, 17а,19,21,23,23а,25,26,28,30,32,34,34а,36,38,
- пр-т. Адміральський, 22, 40, 40/корп.1,40а,42