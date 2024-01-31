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Відключення світла в Одесі 31 січня: адреси

Відключення світла в Одесі 31 січня: адреси

Сьогодні, 31 січня 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” проводить планові ремонтні роботи. У зв’язку з чим, частина вулиць Одеси залишиться без світла до вечора.

Центральний РЕМ

Роботи до 19.00

  • Бугаївська,
  • пров. 3-й Травневий.

Північний РЕМ

Роботи до 19.00

  • пров. Людмили Гінзбург, 29-43,
  • пров. Оранжерейний 18а-32, 27а, 3а,
  • Хуторська,
  • Ак.Панкратової,
  • Хавкіна,
  • пров. Цементний,
  • Котляревського,
  • Кругова,
  • Геологічна,9,9а,23а,
  • Степова, пров.Хуторський,
  • пров. Цементний,
  • пров.Шебелінський 13а,
  • пров. 4-й Деревообробний

Південний РЕМ

  • Роботи до 19.00Академіка Філатова, 11, 9, 14,16,16а,12, 12а,14а, 6,6б,8а,10а,
  • Левітана, 123б,
  • Космонавтів, 3,5, 1,7, 3а,
  • Люстдорфська дорога, 17,19,23,23а,24,26,28,28/корп.2,30,32,34,36, 50, 52,52а,54,54а,52б,52б/корп.1, 54в, 54б,55ж,56б,.
  • Генерала Швигіна, 6а,10,12,14,16,18,18а, 20,22,24,26,28,30,30а,32,34б,38,40,
  • Геранієва, 5,10,10а,12,
  • Контр-адмірала Луніна,15,15а
  • Новаторів 5,5а,7,9,14,16,17,
  • Кропивницького, 17а,19,21,23,23а,25,26,28,30,32,34,34а,36,38,
  • пр-т. Адміральський, 22, 40, 40/корп.1,40а,42
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