Отключение света в Одессе 31 января: адреса

Отключение света в Одессе 29 января: список адресов В понедельник, 29 января 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» проводит плановые ремонтные работы. В связи с чем, часть улиц Одессы останется без света до вечера. ПОДРОБНЕЕ

Отключение света в Одессе 25 января: адреса Сегодня, 25 января 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» проводят плановые ремонтные работы. В связи с чем квартиры одесситов к вечеру остались без света. ПОДРОБНЕЕ

Отключение света в Одессе 23 января: адреса Сегодня, 23 января 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» проводит плановые ремонтные работы. В связи с чем, часть улиц Одессы останется без света до вечера. ПОДРОБНЕЕ