Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 31 января: адреса

Отключение света в Одессе 31 января: адреса

Сегодня, 31 января 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» проводит плановые ремонтные работы. В связи с чем, часть улиц Одессы останется без света до вечера.

Центральный РЭС

Работы до 19.00

  • Бугаевская,
  • переулок 3-й Майский.

Северный РЭС

Работы до 19.00

  • пер. Людмилы Гинзбург, 29-43,
  • пер. Оранжерейный 18а-32, 27а, 3а,
  • Хуторская, Ак.Панкратовой,
  • Хавкина,
  • пер. Цементный,
  • Котляревского,
  • Круговая,
  • Геологическая,9,9а,23а,
  • Степная,
  • пров.Хуторской,
  • пров. Цементный,
  • пров.Шебелинский 13а,
  • переулок 4-й Деревообрабатывающий

Южный РЭС

Работы до 19.00

  • Академика Филатова, 11, 9, 14,16,16а,12, 12а,14а, 6,6б,8а,10а,
  • Левитана, 123б,
  • Космонавтов, 3,5, 1,7, 3а,
  • Люстдорфская дорога, 17,19,23,23а,24,26,28,28/корп.2,30,32,34,36, 50, 52,52а,54,54а,52б,52б/корп.1, 54в, 54б,55ж,56б,.
  • Генерала Швыгина, 6а,10,12,14,16,18,18а, 20,22,24,26,28,30,30а,32,34б,38,40,
  • Гераниева, 5,10,10а,12,
  • Контр-адмирала Лунина,15,15а
  • Новаторов 5,5а,7,9,14,16,17,
  • Кропивницкого, 17а,19,21,23,23а,25,26,28,30,32,34,34а,36,38,
  • пр-т. Адмиральский, 22, 40, 40/корп.1,40 а,42
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

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