Отключение света в Одессе 31 января: адреса

Сегодня, 31 января 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» проводит плановые ремонтные работы. В связи с чем, часть улиц Одессы останется без света до вечера.
Центральный РЭС
Работы до 19.00
- Бугаевская,
- переулок 3-й Майский.
Северный РЭС
Работы до 19.00
- пер. Людмилы Гинзбург, 29-43,
- пер. Оранжерейный 18а-32, 27а, 3а,
- Хуторская, Ак.Панкратовой,
- Хавкина,
- пер. Цементный,
- Котляревского,
- Круговая,
- Геологическая,9,9а,23а,
- Степная,
- пров.Хуторской,
- пров. Цементный,
- пров.Шебелинский 13а,
- переулок 4-й Деревообрабатывающий
Южный РЭС
Работы до 19.00
- Академика Филатова, 11, 9, 14,16,16а,12, 12а,14а, 6,6б,8а,10а,
- Левитана, 123б,
- Космонавтов, 3,5, 1,7, 3а,
- Люстдорфская дорога, 17,19,23,23а,24,26,28,28/корп.2,30,32,34,36, 50, 52,52а,54,54а,52б,52б/корп.1, 54в, 54б,55ж,56б,.
- Генерала Швыгина, 6а,10,12,14,16,18,18а, 20,22,24,26,28,30,30а,32,34б,38,40,
- Гераниева, 5,10,10а,12,
- Контр-адмирала Лунина,15,15а
- Новаторов 5,5а,7,9,14,16,17,
- Кропивницкого, 17а,19,21,23,23а,25,26,28,30,32,34,34а,36,38,
- пр-т. Адмиральский, 22, 40, 40/корп.1,40 а,42