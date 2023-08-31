Відключення світла в Одесі 31 серпня: адреси

У ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляють про проведення аварійно-відновлювальних робіт. Найбільше відключень сьогодні серед абонентів Центрального РЕМу.
Південний РЕМ
Роботи триватимуть до 14:00:
- Амундсена вул.,58-83/8,
- Магнітогорська вул.,18, 20, 24, 26, 28,
- Маячний пров.,1/1,
- Миколи Гумільова вул.,1, 1а, 2, 2А, 4А,
- Художника Федорова вул.,1-37
Роботи триватимуть до 17.00:
- Авдєєва-Чорноморського вул.,1-21,
- Аркадіївський пров.,9/1,
- Бернардацці вул.,5-37,
- Кордонний пров., 16-37а,
- Окружна вул.,20в,
- Урожайна вул.1, 1А, 3, 3б, 5, 5/1, 5І,
- Фонтанська дорога вул.36, 36Б, 71/3, 73/75, 75
Роботи триватимуть до 19:00:
- Свободи просп., 32,36.
Центральний РЕМ
Роботи триватимуть до 17.00:
- 1-а Приміська вул. 1-37а,
- 1-а Степова вул.,1-40а,
- 2-а Приміська вул.1-65,
- 4-а Приміська вул.,1-95,
- 7-а Степова вул., 20, 20/1, 22,
- Авіаційна вул., 38-58,
- Бреуса вул.4-88,
- Вронського вул.,1-63а,
- Гранатна вул.,1-25,
- Гранатний пров.2-8/1,
- Єліна вул.,28,
- Зелена вул.1-42,
- Квітнева вул., 1-19,
- Кондренко вул.,1А-79А,
- Кордонна вул.,3А-38А,
- Кордонний пров.,1-35,
- Корнюшина вул.2-10,
- Короткий пров.,2, 3, 4,
- Краснова вул.,2а,
- Кристаловського вул.,1А, 3, 26,
- Люстдорфська дорога вул.,11,
- Малиновський пров.,7,
- Малиновського Маршала вул.,79-152,
- Маршала Бабаджаняна вул.,30-54,
- Мінська вул.7-30,
- Мостовий пров.,1, 2, 2/1, 2Б, 4,
- Парашутний пров.,1Б-26,
- Пілотний пров.,1-9,
- Святослава Ріхтера, вул.8-42,
- Сільська вул.,7-34,
- Скворцова вул. 24-51,
- Спартаківська вул.,1-63,
- Спартаківський пров.,1-33,
- Текстильників вул.,1А-14А,
- Тетяни Тесс вул.,60А,
- Тіниста вул.,9/12,
- Туристська вул.,1-19,
- Туристський пров. 2-12б,
- Фруктовий пров.,1, 3, 5, 7, 9, 11.
Роботи триватимуть до 19.00:
- 2-й Східчастий пров.1-9г,
- Амвросія Бучми вул.,3-29,
- Ангарська вул.,1-37,
- Бородінська вул.,104-153,
- Бородінський пров.,3-9,
- Братська вул.,1-14,
- Дунайська вул.,1-36,
- Казанська вул., 1-25,
- Кузнечна вул.,55а,
- Курганська вул.,1-20,
- Магістральна вул.,84А-122,
- Миколи Аркаса вул.,1-164,
- Нескучна вул.,1А-50,
- Озерна вул.,1- 13,
- Патріотична вул.,107-160,
- Петра Лещенка вул., 2-107,
- Північна вул. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12.
Північний РЕМ
Роботи триватимуть до 19.00:
- Марсельська вул.,23,
- Ростовська вул.,6,
- Академіка Панкратової вул.,131а,
- В. Хавкіна вул.1-31,
- Геологічна вул.,9, 9А, 23А,
- Кругова вул.,10Б-58,
- Степова вул.,1-31,
- Хутірська вул.,15-71.
Раніше ми розповідали, що в Одесі можна підключити інтернет, який працює без світла. Для цього вам потрібно підключитися до мережі по оптоволокну, використовуючи технологію GPON. Про компанії, які надають таку послугу, умови підключення та його вартість, ви можете дізнатися, перейшовши за посилання вище.