Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 31 августа: адреса

Отключение света в Одессе 31 августа: адреса

В ДТЭК «Одесские электросети» сообщают о проведении аварийно-восстановительных работ. Больше всего отключений сегодня среди абонентов Центрального РЭСа.

Южный РЭС

Работы продлятся до 14:00:

  • Амундсена ул., 58-83/8,
  • Магнитогорская ул.,18, 20, 24, 26, 28,
  • Маячный пер.,1/1,
  • Николая Гумилева ул.,1, 1а, 2, 2А, 4А,
  • Художника Федорова ул.,1-37

Работы продлятся до 17.00:

  • Авдеева-Черноморского ул.,1-21,
  • Аркадийский пер.,9/1,
  • Бернардации ул.,5-37,
  • Кордонный пер., 16-37а,
  • Окружная ул.,20в,
  • Урожайная ул.1, 1А, 3, 3б, 5, 5/1, 5И,
  • Фонтанская дорога ул.36, 36Б, 71/3, 73/75, 75

Работы продлятся до 19:00:

  • Свободы просп., 32,36.

Центральный РЭС

Работы продлятся до 17.00:

  • 1-я Пригородная ул. 1-37а,
  • 1-я Степная ул.,1-40а
  • 2-я Пригородная ул.1-65,
  • 4-я Пригородная ул.,1-95,
  • 7-я Степная ул., 20, 20/1, 22,
  • Авиационная ул., 38-58,
  • Бреуса ул.4-88,
  • Вронского ул., 1-63а,
  • Гранатная ул.,1-25,
  • Гранатный пер.2-8/1,
  • Елина ул.,28,
  • Зеленая ул.1-42,
  • Апрельская ул., 1-19,
  • Кондренко ул., 1А-79А,
  • Кордонная ул.,3А-38А,
  • Кордонный пер.,1-35,
  • Корнюшина ул.2-10,
  • Краткий пер.,2, 3, 4,
  • Краснова ул.,2а,
  • Кристаловского ул.,1А, 3, 26,
  • Люстдорфская дорога ул.,11,
  • Малиновский пер.,7,
  • Малиновского Маршала ул.,79-152,
  • Маршала Бабаджаняна ул.,30-54,
  • Минская ул.7-30,
  • Мостовой пер.,1, 2, 2/1, 2Б, 4,
  • Парашютный пер.,1Б-26,
  • Пилотный пер.,1-9,
  • Святослава Рихтера, ул.8-42,
  • Сельская ул.,7-34,
  • Скворцова ул. 24-51,
  • Спартаковская ул.,1-63,
  • Спартаковский пер.,1-33,
  • Текстильщиков ул.,1А-14А,
  • Татьяны Тесс ул.,60А,
  • Тенистая ул.,9/12,
  • Туристская ул.,1-19,
  • Туристский пер. 2-12б,
  • Фруктовый пер.,1, 3, 5, 7, 9, 11.

Работы продлятся до 19.00:

  • 2-й Ступенчатый пер.1-9г,
  • Амвросия Бучмы ул.,3-29,
  • Ангарская ул.,1-37,
  • Бородинская ул.,104-153,
  • Бородинский пер.,3-9,
  • Братская ул.,1-14,
  • Дунайская ул.,1-36,
  • Казанская ул., 1-25,
  • Кузнечная ул., 55а,
  • Курганская ул.,1-20,
  • Магистральная ул., 84А-122,
  • Николая Аркаса ул.,1-164,
  • Нескучная ул.,1А-50,
  • Озерная ул.,1-13,
  • Патриотическая ул.,107-160,
  • Петра Лещенко ул., 2-107,
  • Северная ул. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12.

Северный РЭС

Работы продлятся до 19.00:

  • Марсельская ул.,23,
  • Ростовская ул.,6,
  • Академика Панкратовой ул.,131а
  • В. Хавкина ул.1-31,
  • Геологическая ул.,9, 9А, 23А,
  • Круговая ул., 10Б-58,
  • Степовая ул.,1-31,
  • Хуторская ул.,15-71.

Ранее мы рассказывали, что в Одессе можно подключить интернет, работающий без света. Для этого вам нужно подключиться к сети по оптоволокну, используя технологию GPON. О компаниях, которые предоставляют такую услугу, условия подключения и их стоимость, вы можете узнать, перейдя по ссылке выше.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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