Отключение света в Одессе 31 августа: адреса

В ДТЭК «Одесские электросети» сообщают о проведении аварийно-восстановительных работ. Больше всего отключений сегодня среди абонентов Центрального РЭСа.
Южный РЭС
Работы продлятся до 14:00:
- Амундсена ул., 58-83/8,
- Магнитогорская ул.,18, 20, 24, 26, 28,
- Маячный пер.,1/1,
- Николая Гумилева ул.,1, 1а, 2, 2А, 4А,
- Художника Федорова ул.,1-37
Работы продлятся до 17.00:
- Авдеева-Черноморского ул.,1-21,
- Аркадийский пер.,9/1,
- Бернардации ул.,5-37,
- Кордонный пер., 16-37а,
- Окружная ул.,20в,
- Урожайная ул.1, 1А, 3, 3б, 5, 5/1, 5И,
- Фонтанская дорога ул.36, 36Б, 71/3, 73/75, 75
Работы продлятся до 19:00:
- Свободы просп., 32,36.
Центральный РЭС
Работы продлятся до 17.00:
- 1-я Пригородная ул. 1-37а,
- 1-я Степная ул.,1-40а
- 2-я Пригородная ул.1-65,
- 4-я Пригородная ул.,1-95,
- 7-я Степная ул., 20, 20/1, 22,
- Авиационная ул., 38-58,
- Бреуса ул.4-88,
- Вронского ул., 1-63а,
- Гранатная ул.,1-25,
- Гранатный пер.2-8/1,
- Елина ул.,28,
- Зеленая ул.1-42,
- Апрельская ул., 1-19,
- Кондренко ул., 1А-79А,
- Кордонная ул.,3А-38А,
- Кордонный пер.,1-35,
- Корнюшина ул.2-10,
- Краткий пер.,2, 3, 4,
- Краснова ул.,2а,
- Кристаловского ул.,1А, 3, 26,
- Люстдорфская дорога ул.,11,
- Малиновский пер.,7,
- Малиновского Маршала ул.,79-152,
- Маршала Бабаджаняна ул.,30-54,
- Минская ул.7-30,
- Мостовой пер.,1, 2, 2/1, 2Б, 4,
- Парашютный пер.,1Б-26,
- Пилотный пер.,1-9,
- Святослава Рихтера, ул.8-42,
- Сельская ул.,7-34,
- Скворцова ул. 24-51,
- Спартаковская ул.,1-63,
- Спартаковский пер.,1-33,
- Текстильщиков ул.,1А-14А,
- Татьяны Тесс ул.,60А,
- Тенистая ул.,9/12,
- Туристская ул.,1-19,
- Туристский пер. 2-12б,
- Фруктовый пер.,1, 3, 5, 7, 9, 11.
Работы продлятся до 19.00:
- 2-й Ступенчатый пер.1-9г,
- Амвросия Бучмы ул.,3-29,
- Ангарская ул.,1-37,
- Бородинская ул.,104-153,
- Бородинский пер.,3-9,
- Братская ул.,1-14,
- Дунайская ул.,1-36,
- Казанская ул., 1-25,
- Кузнечная ул., 55а,
- Курганская ул.,1-20,
- Магистральная ул., 84А-122,
- Николая Аркаса ул.,1-164,
- Нескучная ул.,1А-50,
- Озерная ул.,1-13,
- Патриотическая ул.,107-160,
- Петра Лещенко ул., 2-107,
- Северная ул. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12.
Северный РЭС
Работы продлятся до 19.00:
- Марсельская ул.,23,
- Ростовская ул.,6,
- Академика Панкратовой ул.,131а
- В. Хавкина ул.1-31,
- Геологическая ул.,9, 9А, 23А,
- Круговая ул., 10Б-58,
- Степовая ул.,1-31,
- Хуторская ул.,15-71.
Ранее мы рассказывали, что в Одессе можно подключить интернет, работающий без света. Для этого вам нужно подключиться к сети по оптоволокну, используя технологию GPON. О компаниях, которые предоставляют такую услугу, условия подключения и их стоимость, вы можете узнать, перейдя по ссылке выше.