Відключення світла в Одесі 28 вересня: список адрес

У ДТЕК “Одеські електромережі” на 28 вересня заплановано проведення ремонтних робіт. Ряд споживачів залишилися без світла на весь день.
Південний РЕМ
Роботи триватимуть до 19:00:
- Свободи просп., 32, 36,
- Академіка Глушка, 13- 15Б,
- Корольова академіка, 72.
Роботи триватимуть до 17:00:
- Фонтанська дорога, 143.
Центральний РЕМ
Роботи триватимуть до 17:00:
- 1-4 – й Амурський пров.,
- 1-6 й Лазурний пров.,
- 1, 2-й Ползунова пров.,
- Аеродромна, 1, А.Бучми,
- 3- 29, Амурська, 1- 63, Ангарська,
- 1- 37, Бахчова, 1- 36Б,
- Бородінська, 48-153,
- Бородінський пров., 3- 9,
- Братська, 1- 14, В.Сосюри, 1-67,
- Горизонтальна, 1- 50,
- Дальницьке шосе, 3-156,
- Дунайська, 1-36,
- Зернова, 1-30,
- Злакова, 1А-31/2,
- Казанська, 1-25,
- Курганська, 1-20,
- Леонова, 1-62Б,
- Локальна, 1-15,
- Магістральна, 39-122,
- Макова, 1-78,
- Маковий пров., 2- 12,
- М. Аркаса, 47-164,
- Нескучна, 1-12А,
- Огородна, 101,
- Озерна, 1- 13,
- Патріотична, 45- 160,
- П. Лещенка, 2-107,
- Північна, 12А-188,
- Північний пров. , 33- 47,
- Проточний пров., 1- 15,
- Санітарна, 1-37А,
- Сосюри, 41,
- Тираспольська, 28,
- Тираспольське шосе, 31-219,
- Учнівська, 1- 55Б,
- Черкаська, 1-28,
- Чернівецький пров., 1-20А,
- Чумацька, 4-110,
- Буніна, 2- 22,
- В. Жуковського, 30-36,
- Віце-адмірала Жукова пров.,2, 4 2/6, 4/23,
- Єврейська, 50-58,
- Канатна, 11/9-21.
Навіть за відсутності електрики ви можете залишатися на зв’язку та користуватися інтернетом, якщо підключіть інтернет, який працює без світла. Для цього вам потрібно підключитися до мережі оптоволокном, використовуючи технологію GPON. Про компанії, які надають таку послугу в Одесі, умови підключення та його вартість, ви можете дізнатися ТУТ.
Північний РЕМ
Роботи триватимуть до 19:00:
- Ак. Панкратової 1-31А,
- В. Хавкіна, 1- 31,
- Геологічна, 9, 9А, 23А,
- Кругова, 10Б- 58,
- Степова, 1- 31,
- Хутірська, 15- 71,
- 10-й Чорноморський пров., 1-20,
- Восьмого березня, 72- 103,
- 7-й Чорноморський пров.,
- 1-9-й Чорноморський пров., 6- 18,
- Жевахова/8-й Чорноморський пров., 11
Роботи триватимуть до 20:00:
- 13-й Чорноморський пров., 1- 44,
- 8-й Чорноморський пров., 1- 54,
- Жевахова, 17- 61А,
- Жевахова гора, 81,
- Локомотивна, 1А- 27,
- Мічурина, 19, 19А,
- От. Головатого, 79-107,
- Хаджибейська дорога, 517, 523
Роботи триватимуть до 18:00:
- Воробйова, 5,
- 4-й Деревообробний пров., 1- 117.
Роботи триватимуть до 17:00:
- Пестеля, 6А, 6В