Отключение света в Одессе 28 сентября: список адресов

В ДТЭК «Одесские электросети» на 28 сентября запланировано проведение ремонтных работ. Ряд потребителей остался без света на весь день.
Южный РЭС
Работы продлятся до 19:00:
- Свободы просп., 32, 36,
- Академика Глушко, 13-15Б,
- Королева академика, 72.
Работы продлятся до 17:00:
- Фонтанская дорога, 143.
Центральный РЭС
Работы продлятся до 17:00:
- 1-4 — Амурский пер.,
- 1-6 Лазурный пер., 1,
- 2-й Ползунова пер.,
- Аэродромная, 1,
- А.Бучмы, 3-29,
- Амурская, 1-63,
- Ангарская, 1-37 ,
- Бахчева, 1-36Б,
- Бородинская, 48-153,
- Бородинский пер., 3-9,
- Братская, 1-14,
- В.Сосюры, 1-67,
- Горизонтальная, 1-50,
- Дальническое шоссе, 3-156,
- Дунай, 1-36,
- Зерновая, 1-30,
- Злакова, 1А-31/2,
- Казанская, 1-25,
- Курганская, 1-20,
- Леонова, 1-62Б,
- Локальная, 1-15,
- Магистральная, 39-122,
- Макова, 1-78,
- Маковый пер., 2-12,
- М. Аркаса, 47-164,
- Нескучная, 1-12А,
- Огородная, 101,
- Озерная, 1-13,
- Патриотическая, 45-160,
- П. Лещенко, 2-107,
- Северная, 12А-188,
- Северный пер. , 33-47,
- Проточный пер., 1-15,
- Санитарная, 1-37А,
- Сосюры, 41,
- Тираспольская, 28,
- Тираспольское шоссе, 31-219,
- Учебная, 1-55Б,
- Черкасская, 1-28,
- Черновецкий 1-20А,
- Чуматька, 4-110,
- Бунина, 2-22,
- В. Жуковского, 30-36,
- Вице-адмирала Жукова пер., 2, 4 2/6, 4/23,
- Еврейская, 50-58,
- Канатная, 11/9-21
Даже при отсутствии электричества вы можете оставаться на связи и пользоваться интернетом, если подключите интернет, который работает без света. Для этого вам нужно подключиться к сети по оптоволокну, используя технологию GPON. О компаниях, которые предоставляют такую услугу в Одессе, условиях подключения и его стоимости, вы можете узнать ЗДЕСЬ.
Северный РЕМ
Работы продлятся до 19:00:
- Ак. Панкратовой 1-31А,
- В. Хавкина, 1-31,
- Геологическая, 9, 9А, 23А,
- Круговая, 10Б-58,
- Степная, 1-31,
- Хуторская, 15-71,
- 10-й Черноморский пер.,
- 1-20, Восьмого марта, 72-103,
- 7-й Черноморский пер.,
- 1-9-й Черноморский пер., 6-18,
- Жевахова/8-й Черноморский пер., 11
Работы продлятся до 20:00:
- 13-й Черноморский пер., 1-44,
- 8-й Черноморский пер., 1-54,
- Жевахова, 17-61А, Жевахова гора, 81,
- Локомотивная, 1А-27,
- Мичурина, 19, 19А,
- От. Головатого, 79-107,
- Хаджибейская дорога, 517, 523
Работы продлятся до 18:00:
- Воробьева, 5,
- 4-й Деревообрабатывающий пер., 1-117
Работы продлятся до 17:00:
- Пестеля, 6А, 6В