Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 28 сентября: список адресов

Отключение света в Одессе 28 сентября: список адресов

В ДТЭК «Одесские электросети» на 28 сентября запланировано проведение ремонтных работ. Ряд потребителей остался без света на весь день.

Южный  РЭС

Работы продлятся до 19:00:

  • Свободы просп., 32, 36,
  • Академика Глушко, 13-15Б,
  • Королева академика, 72.

Работы продлятся до 17:00:

  • Фонтанская дорога, 143.

Центральный РЭС

Работы продлятся до 17:00:

  • 1-4 — Амурский пер.,
  • 1-6 Лазурный пер., 1,
  • 2-й Ползунова пер.,
  • Аэродромная, 1,
  • А.Бучмы, 3-29,
  • Амурская, 1-63,
  • Ангарская, 1-37 ,
  • Бахчева, 1-36Б,
  • Бородинская, 48-153,
  • Бородинский пер., 3-9,
  • Братская, 1-14,
  • В.Сосюры, 1-67,
  • Горизонтальная, 1-50,
  • Дальническое шоссе, 3-156,
  • Дунай, 1-36,
  • Зерновая, 1-30,
  • Злакова, 1А-31/2,
  • Казанская, 1-25,
  • Курганская, 1-20,
  • Леонова, 1-62Б,
  • Локальная, 1-15,
  • Магистральная, 39-122,
  • Макова, 1-78,
  • Маковый пер., 2-12,
  • М. Аркаса, 47-164,
  • Нескучная, 1-12А,
  • Огородная, 101,
  • Озерная, 1-13,
  • Патриотическая, 45-160,
  • П. Лещенко, 2-107,
  • Северная, 12А-188,
  • Северный пер. , 33-47,
  • Проточный пер., 1-15,
  • Санитарная, 1-37А,
  • Сосюры, 41,
  • Тираспольская, 28,
  • Тираспольское шоссе, 31-219,
  • Учебная, 1-55Б,
  • Черкасская, 1-28,
  • Черновецкий 1-20А,
  • Чуматька, 4-110,
  • Бунина, 2-22,
  • В. Жуковского, 30-36,
  • Вице-адмирала Жукова пер., 2, 4 2/6, 4/23,
  • Еврейская, 50-58,
  • Канатная, 11/9-21

Даже при отсутствии электричества вы можете оставаться на связи и пользоваться интернетом, если подключите интернет, который работает без света. Для этого вам нужно подключиться к сети по оптоволокну, используя технологию GPON. О компаниях, которые предоставляют такую услугу в Одессе, условиях подключения и его стоимости, вы можете узнать ЗДЕСЬ.

Северный  РЕМ

Работы продлятся до 19:00:

  • Ак. Панкратовой 1-31А,
  • В. Хавкина, 1-31,
  • Геологическая, 9, 9А, 23А,
  • Круговая, 10Б-58,
  • Степная, 1-31,
  • Хуторская, 15-71,
  • 10-й Черноморский пер.,
  • 1-20, Восьмого марта, 72-103,
  • 7-й Черноморский пер.,
  • 1-9-й Черноморский пер., 6-18,
  • Жевахова/8-й Черноморский пер., 11

Работы продлятся до 20:00:

  • 13-й Черноморский пер., 1-44,
  • 8-й Черноморский пер., 1-54,
  • Жевахова, 17-61А, Жевахова гора, 81,
  • Локомотивная, 1А-27,
  • Мичурина, 19, 19А,
  • От. Головатого, 79-107,
  • Хаджибейская дорога, 517, 523

Работы продлятся до 18:00:

  • Воробьева, 5,
  • 4-й Деревообрабатывающий пер., 1-117

Работы продлятся до 17:00:

  • Пестеля, 6А, 6В
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