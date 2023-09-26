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Відключення світла в Одесі 26 вересня: адреса

Відключення світла в Одесі 26 вересня: адреса

У ДТЕК “Одеські електромережі” на 26 вересня заплановано проведення ремонтних робіт. Ряд споживачів залишилися без світла на весь день.

Південний РЕМ

Роботи триватимуть до 17:00:

  • 1-2й Магнітогорський пров.,
  • Ак.Вільямса,
  • Амундсена, Б
  • айдарочник пров.,
  • Гумільова,
  • Ковалевського,
  • Магнітогорська,
  • Магнітогорський пров.,
  • Маячний пров.
  • Павлова пров.,
  • Панченка,
  • Панченко пров.,
  • Рибальська балка,
  • Рульовий,
  • Художника Федорова,
  • Човновий пров.,
  • Якірний пров.

Північний РЕМ

Роботи триватимуть до 17:00:

  • Добровольського.

Роботи триватимуть до 18:00:

  • 4-й Деревообробний пров.

Роботи триватимуть до 19:00:

  • Ак.Панкратової,
  • В.Хавкіна,
  • Кругова,
  • Матроська.

Центральний РЕМ

Роботи триватимуть до 17:00:

  • Гагарінське плато.

Роботи триватимуть до 19:00:

  • 2-а Лагерна,
  • Артилерійська,
  • Бабеля,
  • Багрицького,
  • Балківська,
  • Бреуса,
  • Весіння,
  • Глиняна,
  • Головковська,
  • Квітковий пров.,
  • Кедровий пров.,
  • Кибальчича,
  • Кристаловського,
  • Кропивницького,
  • Луганська,
  • Люстдорфська дор.,
  • Люстдорфський пров.,
  • Малиновського,
  • Обсерваторний пров.,
  • Овражний пров.,
  • Юрженка пров.,
  • Педагогічна,
  • С.Перовської,
  • Республіканська,
  • Ол.Тимошенка,
  • Транспортна,
  • В.Фігнер,
  • Фонтанська дор.,
  • Цегельнозаводська,
  • Черепанових 2-й пров.

Але навіть за відсутності електрики ви можете залишатися на зв’язку та користуватися інтернетом, якщо підключіть інтернет, який працює без світла. Для цього вам потрібно підключитися до мережі оптоволокном, використовуючи технологію GPON. Про компанії, які надають таку послугу в Одесі, умови підключення та його вартість, ви можете дізнатися ТУТ.

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