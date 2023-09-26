Отключение света в Одессе 26 сентября: адреса

В ДТЭК «Одесские электросети» на 26 сентября запланировано проведение ремонтных работ. Ряд потребителей остался без света на весь день.
Южный РЭС
Работы продлятся до 17:00:
- 1-2й Магнитогорский пер.,
- Ак.Вильямса,
- Амундсена,
- Байдарочник пер.,
- Гумилева,
- Ковалевского,
- Магнитогорска,
- Магнитогорский пер.,
- Маячный пер.
- Павлова пер.,
- Панченко,
- Панченко пер.
- пер., Якорный пер.
Северный РЭС
Работы продлятся до 17:00:
- Добровольского.
Работы продлятся до 18:00:
- 4-й Деревообрабатывающий пер.
Работы продлятся до 19:00:
- Ак.Панкратовой,
- В.Хавкина,
- Кругова,
- Матросская.
Центральный РЭС
Работы продлятся до 17:00:
- Гагаринское плато.
Работы продлятся до 19:00:
- 2-я Лагерная,
- Артиллерийская,
- Бабеля,
- Багрицкого,
- Балковская,
- Бреуса,
- Весенняя,
- Глиняная,
- Головковская,
- Цветочный пер.,
- Кедровый пер.,
- Кибальчича,
- Кристаловского,
- Кропивницкого,
- Луганская,
- Люстдорфская пров.,
- Люстдорфский пер.,
- Малиновского ,
- Овражный пер.,
- Юрженко пер.,
- Педагогическая,
- С.Перовской,
- Республиканская,
- Ол.Тимошенко,
- Транспортная,
- В.Фигнер,
- Фонтанская дор.,
- Кирпичнозаводская,
- Черепановых 2-й пер.
Но даже при отсутствии электричества вы можете оставаться на связи и пользоваться интернетом, если подключите интернет, который работает без света. Для этого вам нужно подключиться к сети по оптоволокну, используя технологию GPON. О компаниях, которые предоставляют такую услугу в Одессе, условиях подключения и его стоимости, вы можете узнать ЗДЕСЬ.