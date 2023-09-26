Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 26 сентября: адреса

В ДТЭК «Одесские электросети» на 26 сентября запланировано проведение ремонтных работ. Ряд потребителей остался без света на весь день.

Южный РЭС

Работы продлятся до 17:00:

  • 1-2й Магнитогорский пер.,
  • Ак.Вильямса,
  • Амундсена,
  • Байдарочник пер.,
  • Гумилева,
  • Ковалевского,
  • Магнитогорска,
  • Магнитогорский пер.,
  • Маячный пер.
  • Павлова пер.,
  • Панченко,
  • Панченко пер.
  • пер., Якорный пер.

Северный РЭС

Работы продлятся до 17:00:

  • Добровольского.

Работы продлятся до 18:00:

  • 4-й Деревообрабатывающий пер.

Работы продлятся до 19:00:

  • Ак.Панкратовой,
  • В.Хавкина,
  • Кругова,
  • Матросская.

Центральный РЭС

Работы продлятся до 17:00:

  • Гагаринское плато.

Работы продлятся до 19:00:

  • 2-я Лагерная,
  • Артиллерийская,
  • Бабеля,
  • Багрицкого,
  • Балковская,
  • Бреуса,
  • Весенняя,
  • Глиняная,
  • Головковская,
  • Цветочный пер.,
  • Кедровый пер.,
  • Кибальчича,
  • Кристаловского,
  • Кропивницкого,
  • Луганская,
  • Люстдорфская пров.,
  • Люстдорфский пер.,
  • Малиновского ,
  • Овражный пер.,
  • Юрженко пер.,
  • Педагогическая,
  • С.Перовской,
  • Республиканская,
  • Ол.Тимошенко,
  • Транспортная,
  • В.Фигнер,
  • Фонтанская дор.,
  • Кирпичнозаводская,
  • Черепановых 2-й пер.

Но даже при отсутствии электричества вы можете оставаться на связи и пользоваться интернетом, если подключите интернет, который работает без света. Для этого вам нужно подключиться к сети по оптоволокну, используя технологию GPON. О компаниях, которые предоставляют такую услугу в Одессе, условиях подключения и его стоимости, вы можете узнать ЗДЕСЬ.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить