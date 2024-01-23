Відключення світла в Одесі 23 січня: адреси

Сьогодні, 23 січня 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” проводить планові ремонтні роботи. У зв’язку з чим частина вулиць Одеси залишиться без світла до вечора.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської міськради.
Південний РЕМ
Роботи триватимуть до 17.00:
- Академіка Філатова, 6, 6б, 8а, 10а, 12,
- Люстдорфська дорога, 56 В,
- Друга, 20,
- Василя Симоненка, 2а.
Північний РЕМ
Роботи триватимуть до 19.00:
- пров. Людмили Гінзбург,
- пров. Оранжерейний,
- Хуторська,
- Академіка Панкратової,
- Хавкіна,
- пров. Цементний,
- Котляревського,
- Кругова,
- Геологічна,
- Степова,
- пров. Хуторський,
- пров. Шебелінський,
- пров. 4-й Деревообробний.
Роботи триватимуть до 23.00:
- вул. Хімічна,
- пров. 3-й Хімічний,
- вул. Бугаївська.
Центральний РЕМ
Роботи триватимуть до 17.00:
- Тираспільське шосе, 2-8, 21- 31,
- Заньковецької, 4, 6,
- Мельницька, 2, 10,18,
- Михайлівська, 51-72,
- пров. Інтернаціональний, 2 – 20,
- Степова, 56 – 68,
- 1-а Бесарабська, 1-5,
- Лютнева, 3,5,
- Литовська, 1 – 30,
- Онезька, 2 – 32,
- Балківська, 123,126, 126а,
- Фесенка, 7,
- Святослава Ріхтера, 82, 110 – 130, 122а, 125/корп.1-3,127/корп.1,
- Акордна, 1-10,
- Желябова, 11б,
- Райдужна, 1 – 21,
- Строганова, 1/11б,
- Гастелло, 54 – 167А,
- Заводська, 6,8,
- 2-а Заводська, 1,3,
- 3-я Заводська, 3 – 10/7,
- 4-а Заводська, 5 – 24,
- 5-а Заводська, 18а – 21.
Роботи триватимуть до 19.00:
- Градоначальницька, 8 – 32, 22/корп.6, 22/корп.3,
- Р. Кармена, 8,
- бульв. Французький, 14, 16,
- Сєрова, 2.