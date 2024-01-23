Відключення світла в Одесі 23 січня: адреси

В Одесі затримали Романа Гринкевича – підозрюваного у закупівлі неякісного одягу військовим В Одесі сьогодні вранці, 22 січня 2024 року, при спробі виїхати за межі країни був затриманий Роман Гринкевич – учасник злочинної організації, яка поставила для ЗСУ неякісний одяг на суму майже один мільярд гривень. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

На півночі Одеської області продовжується справжня зима (фоторепортаж) Не встигли ми озирнутися, як зима вже перевалила за свій «екватор». І від снігу в Одесі залишилися одні спогади. А ось на півночі Одеської області зимова казка ще триває. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ