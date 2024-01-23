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Відключення світла в Одесі 23 січня: адреси

Відключення світла в Одесі 23 січня: адреси

Сьогодні, 23 січня 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” проводить планові ремонтні роботи. У зв’язку з чим частина вулиць Одеси залишиться без світла до вечора. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міськради.

Південний РЕМ

Роботи триватимуть до 17.00:

  • Академіка Філатова, 6, 6б, 8а, 10а, 12,
  • Люстдорфська дорога, 56 В,
  • Друга, 20,
  • Василя Симоненка, 2а.

Північний РЕМ

Роботи триватимуть до 19.00:

  • пров. Людмили Гінзбург,
  • пров. Оранжерейний,
  • Хуторська,
  • Академіка Панкратової,
  • Хавкіна,
  • пров. Цементний,
  • Котляревського,
  • Кругова,
  • Геологічна,
  • Степова,
  • пров. Хуторський,
  • пров. Шебелінський,
  • пров. 4-й Деревообробний.

Роботи триватимуть до 23.00:

  • вул. Хімічна,
  • пров. 3-й Хімічний,
  • вул. Бугаївська.

Центральний РЕМ

Роботи триватимуть до 17.00:

  • Тираспільське шосе, 2-8, 21- 31,
  • Заньковецької, 4, 6,
  • Мельницька, 2, 10,18,
  • Михайлівська, 51-72,
  • пров. Інтернаціональний, 2 – 20,
  • Степова, 56 – 68,
  • 1-а  Бесарабська, 1-5,
  • Лютнева, 3,5,
  • Литовська, 1 – 30,
  • Онезька, 2 – 32,
  • Балківська, 123,126, 126а,
  • Фесенка, 7,
  • Святослава Ріхтера, 82, 110 – 130, 122а, 125/корп.1-3,127/корп.1,
  • Акордна, 1-10,
  • Желябова, 11б,
  • Райдужна, 1 – 21,
  • Строганова, 1/11б,
  • Гастелло, 54 – 167А,
  • Заводська, 6,8,
  • 2-а Заводська, 1,3,
  • 3-я Заводська, 3 – 10/7,
  • 4-а Заводська, 5 – 24,
  • 5-а Заводська, 18а – 21.

Роботи триватимуть до 19.00:

  • Градоначальницька, 8 – 32, 22/корп.6, 22/корп.3,
  • Р. Кармена, 8,
  • бульв. Французький, 14, 16,
  • Сєрова, 2.
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