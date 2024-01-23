Отключение света в Одессе 23 января: адреса

В Одессе задержали Романа Гринкевича — подозреваемого в закупке некачественной одежды военным В Одессе сегодня утром, 22 января 2024 года, при попытке уехать за пределы страны был задержан Роман Гринкевич – участник преступной организации, которая поставила для ВСУ некачественную одежду на сумму почти в один миллиард гривен. ПОДРОБНЕЕ

Тысячи одесситов 22 января остались без света: адреса Сегодня, 22 января 2024 года, в связи с проведением плановых и аварийно-восстановительных работ, сотни одесских домов до конца дня будут оставаться без электроснабжения. ПОДРОБНЕЕ

На войне погиб гранатометчик-штурмовик из Одесщины Южненская громада завтра, 23 января 2024 года, проведет в последний путь гранатометчика десантно-штурмового батальона, солдата Сергея Анатольевича Сузанского. ПОДРОБНЕЕ

На севере Одесской области продолжается настоящая зима (фоторепортаж) Не успели мы оглянуться, как зима уже перевалила за свой «экватор». И от снега в Одессе остались одни воспоминания. А вот на севере Одесской области зимняя сказка продолжается. ПОДРОБНЕЕ