Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 23 января: адреса

Отключение света в Одессе 23 января: адреса

Сегодня, 23 января 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» проводит плановые ремонтные работы. В связи с чем, часть улиц Одессы останется без света до вечера.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

Южный РЭС

Работы продлятся до 17.00:

  • Академика Филатова, 6, 6б, 8а, 10а, 12,
  • Люстдорфская дорога, 56 В,
  • Вторая, 20,
  • Василия Симоненко, 2а.

Северный РЭС

Работы продлятся до 19.00:

  • пер. Людмилы Гинзбург,
  • пер. Оранжерейный,
  • Хуторская,
  • Академика Панкратовой,
  • Хавкина,
  • пер. Цементный
  • Котляревского,
  • Круговая,
  • Геологическая,
  • Степная,
  • пер. Хуторской,
  • пер. Шебелинский,
  • пер. 4-й Деревообрабатывающий.

Работы продлятся до 23.00:

  • ул. Химическая,
  • пер. 3-й Химический,
  • ул. Бугаевская.

Центральный РЭС

Работы продлятся до 17.00:

  • Тираспольское шоссе, 2-8, 21-31,
  • Заньковецкой, 4, 6,
  • Мельницкая, 2, 10,18,
  • Михайловская, 51-72,
  • пер. Интернациональный, 2 – 20
  • Степовая, 56 – 68,
  • 1-я Бессарабская, 1-5,
  • Февральская, 3,5,
  • Литовская, 1 – 30,
  • Онежская, 2 – 32,
  • Балковская, 123,126, 126а,
  • Фесенко, 7,
  • Святослава Рихтера, 82, 110 – 130, 122а, 125/корп.1-3,127/корп.1,
  • Аккордная, 1-10,
  • Желябова, 11б,
  • Радужная, 1 — 21,
  • Строганова, 1/11б,
  • Гастелло, 54 – 167А,
  • Заводская, 6,8,
  • 2-я Заводская, 1,3,
  • 3-я Заводская, 3 – 10/7
  • 4-я Заводская, 5 – 24
  • 5-я Заводская, 18а – 21.

Работы продлятся до 19.00:

  • Градоначальницкая, 8 – 32, 22/корп.6, 22/корп.3,
  • Р. Кармена, 8,
  • бульв. Французский, 14, 16
  • Серова, 2.
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