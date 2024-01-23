Отключение света в Одессе 23 января: адреса

Сегодня, 23 января 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» проводит плановые ремонтные работы. В связи с чем, часть улиц Одессы останется без света до вечера.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.
Южный РЭС
Работы продлятся до 17.00:
- Академика Филатова, 6, 6б, 8а, 10а, 12,
- Люстдорфская дорога, 56 В,
- Вторая, 20,
- Василия Симоненко, 2а.
Северный РЭС
Работы продлятся до 19.00:
- пер. Людмилы Гинзбург,
- пер. Оранжерейный,
- Хуторская,
- Академика Панкратовой,
- Хавкина,
- пер. Цементный
- Котляревского,
- Круговая,
- Геологическая,
- Степная,
- пер. Хуторской,
- пер. Шебелинский,
- пер. 4-й Деревообрабатывающий.
Работы продлятся до 23.00:
- ул. Химическая,
- пер. 3-й Химический,
- ул. Бугаевская.
Центральный РЭС
Работы продлятся до 17.00:
- Тираспольское шоссе, 2-8, 21-31,
- Заньковецкой, 4, 6,
- Мельницкая, 2, 10,18,
- Михайловская, 51-72,
- пер. Интернациональный, 2 – 20
- Степовая, 56 – 68,
- 1-я Бессарабская, 1-5,
- Февральская, 3,5,
- Литовская, 1 – 30,
- Онежская, 2 – 32,
- Балковская, 123,126, 126а,
- Фесенко, 7,
- Святослава Рихтера, 82, 110 – 130, 122а, 125/корп.1-3,127/корп.1,
- Аккордная, 1-10,
- Желябова, 11б,
- Радужная, 1 — 21,
- Строганова, 1/11б,
- Гастелло, 54 – 167А,
- Заводская, 6,8,
- 2-я Заводская, 1,3,
- 3-я Заводская, 3 – 10/7
- 4-я Заводская, 5 – 24
- 5-я Заводская, 18а – 21.
Работы продлятся до 19.00:
- Градоначальницкая, 8 – 32, 22/корп.6, 22/корп.3,
- Р. Кармена, 8,
- бульв. Французский, 14, 16
- Серова, 2.