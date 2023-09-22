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Відключення світла в Одесі 22 вересня: список адрес

Відключення світла в Одесі 22 вересня: список адрес

У ДТЕК «Одеські електромережі» повідомляють про проведення аварійно-відновлювальних робіт у п’ятницю, 22 вересня. Деякі одесити до вечора залишаться без світла.

Південний РЕМ

Світла не буде до 19:00

  • Свободи просп.,
  • Малиновського.

Світла не буде до 20:00

  • Ак.Філатова,
  • Варненська,
  • Г.Крут,
  • І.та Ю.Лип,
  • Інглезі,
  • І.Рабіна,
  • Космонавтів.

Північний РЕМ

Світла не буде до 18:00

  • 4-й Деревообробний пров.,
  • Кавказький пров.,
  • Прокатна.

Світла не буде до 19:00

  • Ак.Панкратової,
  • В.Хавкіна,
  • Кругова.

Світла не буде до 20:00

  • 3-8 Пересипська,
  • Балтська дор.,
  • В.Діхтієвського пров.,
  • Ак.Воробйова,
  • Матроська.

Центральний РЕМ

Світла не буде до 19:00

  • 2-4й Західний пров.,
  • Балківська,
  • Канатна,
  • Комітетська.

Світла не буде до 17:00

  • Маразліївська,
  • Успенська.

Нагадаємо, що в Одесі можна підключити інтернет без світла. Для цього вам потрібно підключитися до мережі оптоволокном, використовуючи технологію GPON. Про компанії, які надають таку послугу, умови підключення та їх вартість, ви можете дізнатися, перейшовши на посилання вище.

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