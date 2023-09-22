Отключение света в Одессе 22 сентября: список адресов

В ДТЭК «Одесские электросети» сообщают о проведении аварийно-восстановительных работ в пятницу, 22 сентября. Некоторые одесситы к вечеру останутся без света.

Южный РЭС

Света не будет до 19:00

Свободы просп.,

Малиновского.

Света не будет до 20:00

Ак.Филатова,

Варненская,

Г.Крут,

И. и Ю. Лип,

Инглеи,

И.Рябина,

Космонавтов.

Северный РЭС

Света не будет до 18:00

4-й Деревообрабатывающий пер.,

Кавказский пер.,

Прокатная.

Света не будет до 19:00

Ак.Панкратовой,

В.Хавкина,

Круговая.

Света не будет до 20:00

3-8 Пересыпская,

Балтская взр.,

В.Дихтиевского пер.,

Ак.Воробьева,

Матросская.

Центральный РЭС

Света не будет до 19:00

2-4й Западный пер.,

Балковская,

Канатная,

Комитетская.

Света не будет до 17:00

Маразлиевская,

Успенская.

Напомним, в Одессе можно подключить интернет, работающий без света. Для этого вам нужно подключиться к сети по оптоволокну, используя технологию GPON. О компаниях, которые предоставляют такую услугу, условия подключения и их стоимость, вы можете узнать, перейдя по ссылке выше.