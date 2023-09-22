Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 22 сентября: список адресов

Отключение света в Одессе 22 сентября: список адресов

В ДТЭК «Одесские электросети» сообщают о проведении аварийно-восстановительных работ в пятницу, 22 сентября. Некоторые одесситы к вечеру останутся без света.

Южный РЭС

Света не будет до 19:00

  • Свободы просп.,
  • Малиновского.

Света не будет до 20:00

  • Ак.Филатова,
  • Варненская,
  • Г.Крут,
  • И. и Ю. Лип,
  • Инглеи,
  • И.Рябина,
  • Космонавтов.

Северный РЭС

Света не будет до 18:00

  • 4-й Деревообрабатывающий пер.,
  • Кавказский пер.,
  • Прокатная.

Света не будет до 19:00

  • Ак.Панкратовой,
  • В.Хавкина,
  • Круговая.

Света не будет до 20:00

  • 3-8 Пересыпская,
  • Балтская взр.,
  • В.Дихтиевского пер.,
  • Ак.Воробьева,
  • Матросская.

Центральный РЭС

Света не будет до 19:00

  • 2-4й Западный пер.,
  • Балковская,
  • Канатная,
  • Комитетская.

Света не будет до 17:00

  • Маразлиевская,
  • Успенская.

Напомним,  в Одессе можно подключить интернет, работающий без света. Для этого вам нужно подключиться к сети по оптоволокну, используя технологию GPON. О компаниях, которые предоставляют такую услугу, условия подключения и их стоимость, вы можете узнать, перейдя по ссылке выше.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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