Отключение света в Одессе 22 сентября: список адресов

В ДТЭК «Одесские электросети» сообщают о проведении аварийно-восстановительных работ в пятницу, 22 сентября. Некоторые одесситы к вечеру останутся без света.
Южный РЭС
Света не будет до 19:00
- Свободы просп.,
- Малиновского.
Света не будет до 20:00
- Ак.Филатова,
- Варненская,
- Г.Крут,
- И. и Ю. Лип,
- Инглеи,
- И.Рябина,
- Космонавтов.
Северный РЭС
Света не будет до 18:00
- 4-й Деревообрабатывающий пер.,
- Кавказский пер.,
- Прокатная.
Света не будет до 19:00
- Ак.Панкратовой,
- В.Хавкина,
- Круговая.
Света не будет до 20:00
- 3-8 Пересыпская,
- Балтская взр.,
- В.Дихтиевского пер.,
- Ак.Воробьева,
- Матросская.
Центральный РЭС
Света не будет до 19:00
- 2-4й Западный пер.,
- Балковская,
- Канатная,
- Комитетская.
Света не будет до 17:00
- Маразлиевская,
- Успенская.
Напомним, в Одессе можно подключить интернет, работающий без света. Для этого вам нужно подключиться к сети по оптоволокну, используя технологию GPON. О компаниях, которые предоставляют такую услугу, условия подключения и их стоимость, вы можете узнать, перейдя по ссылке выше.