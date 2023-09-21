Відключення світла в Одесі 21 вересня: список адрес

У ДТЕК «Одеські електромережі» повідомляють про проведення аварійно-відновлювальних робіт у четвер, 21 вересня. Багато одесити до вечора залишаться без світла.

Північний РЕМ

Світла не буде до 20:00

Дунаєвського вул., 14, 30-60, 31-69,

1-й Ключовий пров., 1А, 1, 2, 4, 5, 17,

2-й Деревообробний пров., 1-23, 2-34,

2-й Ключовий пров., 1-15А, 2-8,

2-й Хімічний пров., 7,

3-й Деревообробний пров., 1, 2, 3, 6, 6А, 8,

3-й Хімічний пров., 1, 2-14, 9,

4-й Деревообробний пров., 2, 4, 6Б,

Вєтрогонова вул. 16-30, 17-31,

Володимира Винниченка вул., 26-40, 33-49А,

Володимира Хавкіна вул., 1, 1А,-31,

Гаріна вул., 8-22, 11-23,

Геологічна вул., 9, 9А, 23А,

Далекосхідна вул., 4Б-18, 5-19Б,

Деревообробна вул., 45, 49А, Ак.

Воробйова, 5,

Головна, 27А,

Ключовий пров., 3-21А,

Крилова вул., 6А-18, 7-21/2,

Кругова вул., 10Б-58, 13-55А,

Ломоносова вул., 20,

Лютнева вул., 35-59, 44-58,

Матроська вул., 2,

Миколи Міхновського вул., 3А-23, 6Б-20,

Мічурина вул., 19, 19А,

Нежданової вул., 2-28,

Новомосковська дорога вул., 19,

Пестеля вул., 8-18, 29-97,

Посівна вул., 1-35, 2-56,

Праведників світу вул., 37, 41, 43, 45, 53А, 53Б, 58, 59, 60, 62, 64, 68А, 78,

Прокатна вул., 4-12А,

Промислова вул., 8Л,

Степова вул., 1-31,

Теплична вул. 3Б, 4А,

Училищна вул., 22, 26,

Хутірська вул., 15-71, 26-40.

Світла не буде до 18:00

5-й Деревообробний пров., 3А-141, 4А,

Аграрна вул. 1-21, 2-18,

Дзвінка вул., 28А,

Закарпатська вул., 28А-72, 33, 39, 209, Кавказький пров., 1-7, 2-8.

Центральний РЕМ

Світла не буде до 19:00

2-й Розумовський пров., 3,7, 7/10, 9, 11,

Болгарська вул., 5-25, 8-40,

Буніна вул., 1, 1/15, 3, 4, 4/10, 8,

Василя Жуковського вул., 2, 4, 5,

Деволанівський узвіз, 17,

Єврейская вул.,2/11,2, 2А, 4, 4а, 9, 9А, 13,

Жуковського вул., 2,

Канатна вул., 26А, 28, 28/3,

Карантинна вул., 2, 17,

Катаєва пров., 8,

Михайлівська вул., 1-15, 2, 20, 22,

Осипова вул., 4, 6, 8, 10,

Пушкінська вул., 31,

Семафорний пров., 4,

Семінарська вул., 11-15Б, 18-26/28,

Середня вул., 37, 41, 43,

Південний РЕМ

Світла не буде до 18:00

Свободи просп., 32, 36.

Світла не буде до 17:00

Академіка Вільямса вул., 75, 77,

Корольова академіка вул., 100, 100/1

Нагадаємо, що в Одесі можна підключити інтернет без світла. Для цього вам потрібно підключитися до мережі оптоволокном, використовуючи технологію GPON. Про компанії, які надають таку послугу, умови підключення та їх вартість, ви можете дізнатися, перейшовши на посилання вище.