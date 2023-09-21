Отключение света в Одессе 21 сентября: список адресов

В ДТЭК «Одесские электросети» сообщают о проведении аварийно-восстановительных работ в четверг, 21 сентября. Многие одесситы до вечера останутся без света.
Северный РЭС
Света не будет до 20:00
- Дунаевского ул., 14, 30-60, 31-69,
- 1-й Ключевой пер., 1А, 1, 2, 4, 5, 17,
- 2-й Деревообрабатывающий пер., 1-23, 2-34,
- 2-й Ключевой пер., 1-15А, 2-8,
- 2-й Химический пер., 7,
- 3-й Деревообрабатывающий пер., 1, 2, 3, 6, 6А, 8,
- 3-й Химический пер., 1, 2-14, 9,
- 4-й Деревообрабатывающий пер., 2, 4, 6Б,
- Ветрогонова ул. 16-30, 17-31,
- Владимира Винниченко ул., 26-40, 33-49А,
- Владимира Хавкина ул., 1, 1А,-31,
- Горина ул., 8-22, 11-23,
- Геологическая ул., 9, 9А, 23А,
- Дальневосточная ул., 4Б-18, 5-19Б,
- Деревообрабатывающая ул., 45, 49А, Ак.
- Воробьева, 5,
- Главная, 27А,
- Ключевой пер., 3-21А,
- Крылова ул., 6А-18, 7-21/2,
- Круговая ул., 10Б-58, 13-55А,
- Ломоносова ул., 20,
- Февральская ул., 35-59, 44-58,
- Матросская ул., 2,
- Николая Михновского ул., 3А-23, 6Б-20,
- Мичурина ул., 19, 19А,
- Неждановой ул., 2-28,
- Новомосковская дорога ул., 19,
- Пестеля ул., 8-18, 29-97,
- Посевная ул., 1-35, 2-56,
- Праведников мира ул., 37, 41, 43, 45, 53А, 53Б, 58, 59, 60, 62, 64, 68А, 78,
- Прокатная ул., 4-12А,
- Промышленная ул., 8Л,
- Степная ул., 1-31, ул. 3Б, 4А,
- Училищная ул., 22, 26,
- Хуторская ул., 15-71, 26-40.
Света не будет до 18:00
- 5-й Деревообрабатывающий пер., 3А-141, 4А,
- Аграрная ул. 1-21, 2-18,
- Звонка ул., 28А,
- Закарпатская ул., 28А-72, 33, 39, 209, Кавказский пер., 1-7, 2-8.
- Центральный РЭС
Света не будет до 19:00
- 2-й Умовский пер., 3,7, 7/10, 9, 11,
- Болгарская ул., 5-25, 8-40,
- Бунина ул., 1, 1/15, 3, 4, 4/10, 8,
- Василия Жуковского ул., 2, 4, 5,
- Деволановский спуск, 17,
- Еврейская ул., 2/11,2, 2А, 4, 4а, 9, 9А, 13,
- Жуковского ул., 2,
- Канатная ул., 26А, 28, 28/3,
- Карантинная ул., 2, 17,
- Катаева пер., 8,
- Михайловская ул., 1-15, 2, 20, 22,
- Осипова ул., 4, 6, 8, 10,
- Пушкинская ул., 31,
- Семафорный пер., 4,
- Семинарская ул., 11-15Б, 18-26/28,
- Средняя ул., 37, 41, 43,
- Южный РЭС
Света не будет до 18:00
Свободы просп., 32, 36.
Света не будет до 17:00
Академика Вильямса ул., 75, 77,
Королева академика ул., 100, 100/1
Напомним, в Одессе можно подключить интернет, работающий без света. Для этого вам нужно подключиться к сети по оптоволокну, используя технологию GPON. О компаниях, которые предоставляют такую услугу, условия подключения и их стоимость, вы можете узнать, перейдя по ссылке выше.