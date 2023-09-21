Отключение света в Одессе 21 сентября: список адресов

В ДТЭК «Одесские электросети» сообщают о проведении аварийно-восстановительных работ в четверг, 21 сентября. Многие одесситы до вечера останутся без света.

Северный РЭС

Света не будет до 20:00

Дунаевского ул., 14, 30-60, 31-69,

1-й Ключевой пер., 1А, 1, 2, 4, 5, 17,

2-й Деревообрабатывающий пер., 1-23, 2-34,

2-й Ключевой пер., 1-15А, 2-8,

2-й Химический пер., 7,

3-й Деревообрабатывающий пер., 1, 2, 3, 6, 6А, 8,

3-й Химический пер., 1, 2-14, 9,

4-й Деревообрабатывающий пер., 2, 4, 6Б,

Ветрогонова ул. 16-30, 17-31,

Владимира Винниченко ул., 26-40, 33-49А,

Владимира Хавкина ул., 1, 1А,-31,

Горина ул., 8-22, 11-23,

Геологическая ул., 9, 9А, 23А,

Дальневосточная ул., 4Б-18, 5-19Б,

Деревообрабатывающая ул., 45, 49А, Ак.

Воробьева, 5,

Главная, 27А,

Ключевой пер., 3-21А,

Крылова ул., 6А-18, 7-21/2,

Круговая ул., 10Б-58, 13-55А,

Ломоносова ул., 20,

Февральская ул., 35-59, 44-58,

Матросская ул., 2,

Николая Михновского ул., 3А-23, 6Б-20,

Мичурина ул., 19, 19А,

Неждановой ул., 2-28,

Новомосковская дорога ул., 19,

Пестеля ул., 8-18, 29-97,

Посевная ул., 1-35, 2-56,

Праведников мира ул., 37, 41, 43, 45, 53А, 53Б, 58, 59, 60, 62, 64, 68А, 78,

Прокатная ул., 4-12А,

Промышленная ул., 8Л,

Степная ул., 1-31, ул. 3Б, 4А,

Училищная ул., 22, 26,

Хуторская ул., 15-71, 26-40.

Света не будет до 18:00

5-й Деревообрабатывающий пер., 3А-141, 4А,

Аграрная ул. 1-21, 2-18,

Звонка ул., 28А,

Закарпатская ул., 28А-72, 33, 39, 209, Кавказский пер., 1-7, 2-8.

Центральный РЭС

Света не будет до 19:00

2-й Умовский пер., 3,7, 7/10, 9, 11,

Болгарская ул., 5-25, 8-40,

Бунина ул., 1, 1/15, 3, 4, 4/10, 8,

Василия Жуковского ул., 2, 4, 5,

Деволановский спуск, 17,

Еврейская ул., 2/11,2, 2А, 4, 4а, 9, 9А, 13,

Жуковского ул., 2,

Канатная ул., 26А, 28, 28/3,

Карантинная ул., 2, 17,

Катаева пер., 8,

Михайловская ул., 1-15, 2, 20, 22,

Осипова ул., 4, 6, 8, 10,

Пушкинская ул., 31,

Семафорный пер., 4,

Семинарская ул., 11-15Б, 18-26/28,

Средняя ул., 37, 41, 43,

Южный РЭС

Света не будет до 18:00

Свободы просп., 32, 36.

Света не будет до 17:00

Академика Вильямса ул., 75, 77,

Королева академика ул., 100, 100/1

Напомним, в Одессе можно подключить интернет, работающий без света. Для этого вам нужно подключиться к сети по оптоволокну, используя технологию GPON. О компаниях, которые предоставляют такую услугу, условия подключения и их стоимость, вы можете узнать, перейдя по ссылке выше.