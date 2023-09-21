Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 21 сентября: список адресов

Отключение света в Одессе 21 сентября: список адресов

В ДТЭК «Одесские электросети» сообщают о проведении аварийно-восстановительных работ в четверг, 21 сентября. Многие одесситы до вечера останутся без света.

Северный РЭС

Света не будет до 20:00

  • Дунаевского ул., 14, 30-60, 31-69,
  • 1-й Ключевой пер., 1А, 1, 2, 4, 5, 17,
  • 2-й Деревообрабатывающий пер., 1-23, 2-34,
  • 2-й Ключевой пер., 1-15А, 2-8,
  • 2-й Химический пер., 7,
  • 3-й Деревообрабатывающий пер., 1, 2, 3, 6, 6А, 8,
  • 3-й Химический пер., 1, 2-14, 9,
  • 4-й Деревообрабатывающий пер., 2, 4, 6Б,
  • Ветрогонова ул. 16-30, 17-31,
  • Владимира Винниченко ул., 26-40, 33-49А,
  • Владимира Хавкина ул., 1, 1А,-31,
  • Горина ул., 8-22, 11-23,
  • Геологическая ул., 9, 9А, 23А,
  • Дальневосточная ул., 4Б-18, 5-19Б,
  • Деревообрабатывающая ул., 45, 49А, Ак.
  • Воробьева, 5,
  • Главная, 27А,
  • Ключевой пер., 3-21А,
  • Крылова ул., 6А-18, 7-21/2,
  • Круговая ул., 10Б-58, 13-55А,
  • Ломоносова ул., 20,
  • Февральская ул., 35-59, 44-58,
  • Матросская ул., 2,
  • Николая Михновского ул., 3А-23, 6Б-20,
  • Мичурина ул., 19, 19А,
  • Неждановой ул., 2-28,
  • Новомосковская дорога ул., 19,
  • Пестеля ул., 8-18, 29-97,
  • Посевная ул., 1-35, 2-56,
  • Праведников мира ул., 37, 41, 43, 45, 53А, 53Б, 58, 59, 60, 62, 64, 68А, 78,
  • Прокатная ул., 4-12А,
  • Промышленная ул., 8Л,
  • Степная ул., 1-31, ул. 3Б, 4А,
  • Училищная ул., 22, 26,
  • Хуторская ул., 15-71, 26-40.

Света не будет до 18:00

  • 5-й Деревообрабатывающий пер., 3А-141, 4А,
  • Аграрная ул. 1-21, 2-18,
  • Звонка ул., 28А,
  • Закарпатская ул., 28А-72, 33, 39, 209, Кавказский пер., 1-7, 2-8.
  • Центральный РЭС

Света не будет до 19:00

  • 2-й Умовский пер., 3,7, 7/10, 9, 11,
  • Болгарская ул., 5-25, 8-40,
  • Бунина ул., 1, 1/15, 3, 4, 4/10, 8,
  • Василия Жуковского ул., 2, 4, 5,
  • Деволановский спуск, 17,
  • Еврейская ул., 2/11,2, 2А, 4, 4а, 9, 9А, 13,
  • Жуковского ул., 2,
  • Канатная ул., 26А, 28, 28/3,
  • Карантинная ул., 2, 17,
  • Катаева пер., 8,
  • Михайловская ул., 1-15, 2, 20, 22,
  • Осипова ул., 4, 6, 8, 10,
  • Пушкинская ул., 31,
  • Семафорный пер., 4,
  • Семинарская ул., 11-15Б, 18-26/28,
  • Средняя ул., 37, 41, 43,
  • Южный РЭС

Света не будет до 18:00

Свободы просп., 32, 36.

Света не будет до 17:00

Академика Вильямса ул., 75, 77,
Королева академика ул., 100, 100/1

Напомним,  в Одессе можно подключить интернет, работающий без света. Для этого вам нужно подключиться к сети по оптоволокну, используя технологию GPON. О компаниях, которые предоставляют такую услугу, условия подключения и их стоимость, вы можете узнать, перейдя по ссылке выше.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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