Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 20 октября: список адресов

Отключение света в Одессе 20 октября: список адресов

В пятницу, 20 октября, из-за плановых работ ДТЭК многие одесситы на весь день останутся без света.

Южный РЭС

Работы до 17.00

  • 1-2й Академический пер., 1-21,
  • 1-2й Китобойный пер., 1-50,
  • 1-4й Ол. Невского пер., 1-8,
  • 1-й Равенства пер.,
  • 1-197, 1-й Обильный пер., 1-15,
  • 1-3й Шишкина пер., 1-20,
  • 1-й Юннатов пер. , 1-12,
  • 2-3й Костанди пер., 2-8,
  • 2-3й Украинский пер., 1-12,
  • Академическая, 1-52,
  • Архитектурная, 10-14,
  • Ахматовой, 6-40,
  • Баштанная, 2-12 ,
  • И.Вазовая, 9,
  • Вертелецкого, 7Б, 13,
  • Д.Донского, 1-45,
  • Д.Донского пер., 2А, 3,
  • Достоевского, 1-25,
  • Достоевского пер. , 1-14,
  • Ипподромный пер., 10,
  • Кавунова, 1-18,
  • Китобойная, 2-92,
  • Костанди, 14-77,
  • Костанди, 60/
  • Харьковская, 20Б,
  • Крымская, 1-3,
  • Крымский пер., 1-22 ,
  • Куприна, 7-54,
  • Левитана, 19/3,4,5,
  • Левкоева, 7, 7а,
  • Львовская, 50-58,
  • Львовский пер., 1-76,
  • Лядова, 1-15,
  • Молокова пер., 1-12 ,
  • Немировича-Данченко, 10, 11, 16,
  • Новоукраинский пер., 2-31,
  • Окружная, 17-42,
  • Ол.Невского, 1-33,
  • Педагогическая, 21,
  • Планетная, 1-38,
  • Ровно, 1-84,
  • Обильная , 1-35,
  • Славы пер., 1-10,
  • Собинова, 15,
  • Сумская, 1-69,
  • Тимирязева, 60-84,
  • Тульская, 1-51,
  • Флотский пер., 2-23,
  • Флотская, 4-21,
  • Фонтанская дор., 129,
  • Харьковская, 1-20,
  • Черниговская, 1-24,
  • Черниговский пер., 1-8,
  • Шишкина, 1-44,
  • Юннатов, 1-15,
  • Елочная, 5-58.

Когда будут введены графики отключений света: в Укрэнерго дали объяснение

Работы до 18.00

  • Ак.Вильямса, 64,
  • Ак.Глушко, 17/2, 21,
  • И.Петрова, 21, 23,
  • Ак.Королева, 80-94.

Работы до 19.00

  • Ак.Филатова, 3/2,
  • Варненская, 3-5,
  • Г.Крут, 2-4,
  • Люстдорфская дор., 86А, 88,
  • Свободы просп., 32, 36.

Кто будет платить за свет больше с 1 ноября?

Северный РЭС

Работы до 18.00

  • 4-й Деревообрабатывающий пер., 1-117.

Работы до 20.00

  • Ак.Панкратовой, 1-31,
  • В.Хавкина, 1-31,
  • Геологическая, 9, 9А, 23А,
  • Круговая, 10-58,
  • Степная, 1-31,
  • Тепличная, 3Б, 4А,
  • Хуторская, 15-71.

Центральный РЭС

Работы до 19.00

  • Княжеская, 3-17,
  • Коблевская, 1-20,
  • Мечникова, 2-14,
  • Новосельского, 2-70,
  • Ольгиевская, 16-27,
  • Пастера, 4,
  • Старопортофранковская, 5-25.

Работы до 22.00

  • Багрицкого, 1-10,
  • Бреуса, 1-61/1,2,3,4,
  • Ефимова, 14-30,
  • Краснова, 2а,
  • Кропивницкого, 1-22,
  • Люстдорфская дор., 8-22,
  • Люстдорфский пер., 8,
  • М. Бабаджаняна, 28,
  • Пишенина, 21-26,
  • Скворцова, 2, 4,
  • Хвойная, 15,
  • Хвойный пер., 2-27,
  • Кирпичнозаводская, 3-17.
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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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