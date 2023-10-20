Отключение света в Одессе 20 октября: список адресов

В пятницу, 20 октября, из-за плановых работ ДТЭК многие одесситы на весь день останутся без света.
Южный РЭС
Работы до 17.00
- 1-2й Академический пер., 1-21,
- 1-2й Китобойный пер., 1-50,
- 1-4й Ол. Невского пер., 1-8,
- 1-й Равенства пер.,
- 1-197, 1-й Обильный пер., 1-15,
- 1-3й Шишкина пер., 1-20,
- 1-й Юннатов пер. , 1-12,
- 2-3й Костанди пер., 2-8,
- 2-3й Украинский пер., 1-12,
- Академическая, 1-52,
- Архитектурная, 10-14,
- Ахматовой, 6-40,
- Баштанная, 2-12 ,
- И.Вазовая, 9,
- Вертелецкого, 7Б, 13,
- Д.Донского, 1-45,
- Д.Донского пер., 2А, 3,
- Достоевского, 1-25,
- Достоевского пер. , 1-14,
- Ипподромный пер., 10,
- Кавунова, 1-18,
- Китобойная, 2-92,
- Костанди, 14-77,
- Костанди, 60/
- Харьковская, 20Б,
- Крымская, 1-3,
- Крымский пер., 1-22 ,
- Куприна, 7-54,
- Левитана, 19/3,4,5,
- Левкоева, 7, 7а,
- Львовская, 50-58,
- Львовский пер., 1-76,
- Лядова, 1-15,
- Молокова пер., 1-12 ,
- Немировича-Данченко, 10, 11, 16,
- Новоукраинский пер., 2-31,
- Окружная, 17-42,
- Ол.Невского, 1-33,
- Педагогическая, 21,
- Планетная, 1-38,
- Ровно, 1-84,
- Обильная , 1-35,
- Славы пер., 1-10,
- Собинова, 15,
- Сумская, 1-69,
- Тимирязева, 60-84,
- Тульская, 1-51,
- Флотский пер., 2-23,
- Флотская, 4-21,
- Фонтанская дор., 129,
- Харьковская, 1-20,
- Черниговская, 1-24,
- Черниговский пер., 1-8,
- Шишкина, 1-44,
- Юннатов, 1-15,
- Елочная, 5-58.
Когда будут введены графики отключений света: в Укрэнерго дали объяснение
Работы до 18.00
- Ак.Вильямса, 64,
- Ак.Глушко, 17/2, 21,
- И.Петрова, 21, 23,
- Ак.Королева, 80-94.
Работы до 19.00
- Ак.Филатова, 3/2,
- Варненская, 3-5,
- Г.Крут, 2-4,
- Люстдорфская дор., 86А, 88,
- Свободы просп., 32, 36.
Северный РЭС
Работы до 18.00
- 4-й Деревообрабатывающий пер., 1-117.
Работы до 20.00
- Ак.Панкратовой, 1-31,
- В.Хавкина, 1-31,
- Геологическая, 9, 9А, 23А,
- Круговая, 10-58,
- Степная, 1-31,
- Тепличная, 3Б, 4А,
- Хуторская, 15-71.
Центральный РЭС
Работы до 19.00
- Княжеская, 3-17,
- Коблевская, 1-20,
- Мечникова, 2-14,
- Новосельского, 2-70,
- Ольгиевская, 16-27,
- Пастера, 4,
- Старопортофранковская, 5-25.
Работы до 22.00
- Багрицкого, 1-10,
- Бреуса, 1-61/1,2,3,4,
- Ефимова, 14-30,
- Краснова, 2а,
- Кропивницкого, 1-22,
- Люстдорфская дор., 8-22,
- Люстдорфский пер., 8,
- М. Бабаджаняна, 28,
- Пишенина, 21-26,
- Скворцова, 2, 4,
- Хвойная, 15,
- Хвойный пер., 2-27,
- Кирпичнозаводская, 3-17.