Відключення світла в Одесі 20 лютого: адреси та час включення

У вівторок, 20 лютого 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” проводить планові ремонтні роботи, у зв’язку з чим деякі вулиці Одеси залишаться без світла до 20:00.
Центральний РЕМ
Роботи до 19.00
- Бреуса,
- Композитора Бортнянського (Крісталевського), 1а, 3, 26,
- Мальовнича (Скворцова) ,
- пров. Фруктовий, 1,3,4,5,7,9,
- Зелена,
- Авіаційна,
- Пілотний,
- Скісна, 57, 55.
Північний РЕМ
Роботи до 20.00
- пров. Людмили Гінзбург, 29-43,
- пров. Оранжерейний,
- Хуторська,
- Ак. Панкратової,
- Хавкіна,
- пров. Цементний,
- Котляревського,
- Кругова,
- Хавкіна,
- вул. Геологічна, 9,9а,23а,
- Степова,
- пров. Хуторський,
- пров. Цементний, 6а,
- пров. Шебелинський,
- пров. 4-й Деревообробний, 5.