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Відключення світла в Одесі 20 лютого: адреси та час включення

Відключення світла в Одесі 20 лютого: адреси та час включення

У вівторок, 20 лютого 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” проводить планові ремонтні роботи, у зв’язку з чим деякі вулиці Одеси залишаться без світла до 20:00.

Центральний РЕМ

Роботи до 19.00

  • Бреуса,
  • Композитора Бортнянського (Крісталевського), 1а, 3, 26,
  • Мальовнича (Скворцова) ,
  • пров. Фруктовий, 1,3,4,5,7,9,
  • Зелена,
  • Авіаційна,
  • Пілотний,
  • Скісна, 57, 55.

Північний РЕМ

Роботи до 20.00

  • пров. Людмили Гінзбург, 29-43,
  • пров. Оранжерейний,
  • Хуторська,
  • Ак. Панкратової,
  • Хавкіна,
  • пров. Цементний,
  • Котляревського,
  • Кругова,
  • Хавкіна,
  • вул. Геологічна, 9,9а,23а,
  • Степова,
  • пров. Хуторський,
  • пров. Цементний, 6а,
  • пров. Шебелинський,
  • пров. 4-й Деревообробний, 5.
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