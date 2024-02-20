Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 20 февраля: адреса и время включения

Отключение света в Одессе 20 февраля: адреса и время включения

Во вторник, 20 февраля 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» проводит плановые ремонтные работы, в связи с чем, некоторые улицы Одессы останутся без света до 20:00.

Центральный РЭС

Работы до 19.00

  • Бреуса,
  • Композитора Бортнянского (Кристалевского), 1а, 3, 26,
  • Живописная (Скворцова),
  • переулок Фруктовый, 1,3,4,5,7,9,
  • Зеленая,
  • Авиационный,
  • Пилотный,
  • Косая, 57, 55.

Северный РЭС

Работы до 20.00

  • переулок. Людмилы Гинзбург, 29-43,
  • переулок Оранжерейный,
  • Хуторская,
  • Ак. Панкратовой,
  • Хавкина,
  • переулок Цементный,
  • Котляревского,
  • Круговая,
  • Хавкина,
  • ул. Геологическая, 9,9а,23а,
  • Степная,
  • переулок Хуторский,
  • переулок Цементный, 6а,
  • переулок Шебелинский,
  • переулок 4-й Деревообрабатывающий, 5.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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