Отключение света в Одессе 20 февраля: адреса и время включения

Во вторник, 20 февраля 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» проводит плановые ремонтные работы, в связи с чем, некоторые улицы Одессы останутся без света до 20:00.
Центральный РЭС
Работы до 19.00
- Бреуса,
- Композитора Бортнянского (Кристалевского), 1а, 3, 26,
- Живописная (Скворцова),
- переулок Фруктовый, 1,3,4,5,7,9,
- Зеленая,
- Авиационный,
- Пилотный,
- Косая, 57, 55.
Северный РЭС
Работы до 20.00
- переулок. Людмилы Гинзбург, 29-43,
- переулок Оранжерейный,
- Хуторская,
- Ак. Панкратовой,
- Хавкина,
- переулок Цементный,
- Котляревского,
- Круговая,
- Хавкина,
- ул. Геологическая, 9,9а,23а,
- Степная,
- переулок Хуторский,
- переулок Цементный, 6а,
- переулок Шебелинский,
- переулок 4-й Деревообрабатывающий, 5.