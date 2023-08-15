Відключення світла в Одесі 15 липня: адреси

Підготовка до зими: чим і скільки запасатися? Осінь та зима 2022 року показала, що багато українців виявилися не готові до того, що після російських ракетних ударів та обстрілів шахідами, оселі одеситів надовго лишалися без електрики, тепла, інколи – без води! Тому подекуди виникав ажіотаж навколо деяких груп товарів: свічок, ліхтариків, повербанків тощо. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Війна, день 536: контрнаступ йде, окупанти панікують Сьогодні, в неділю, 13 серпня 2023 року, розпочалася п’ятсот тридцять шоста доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби російські окупанти завдали 7 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснили 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ