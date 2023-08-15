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Відключення світла в Одесі 15 липня: адреси

Відключення світла в Одесі 15 липня: адреси

Сьогодні, 15 липня, ДТЕК “Одеські електромережі” проводять аварійно-відновлювальні роботи на лініях електромереж. Частина вулиць міста залишилася без електропостачання.

Південний РЕМ

Планове відключення до 19:00:

  • Академіка  Вільямса вул.,56/1,  56/2,  56А,
  • Академіка Філатова  вул. 21,  23, 23Б,
  • Генерала  Петрова вул.,13-  22Б,
  • Героїв Крут вул.,20-28б,
  • Івана та Юрія Лип вул.34-70,
  • Космонавтів вул., 14- 21/4.

Центральний РЕМ

Планове відключення до 22:00:

  • 1-а Проектована вул..,7, 7А, 8А, 20,1-й
  • Житомирський пров.,1, 3, 1-й
  • Кіпарисний пров.,2, 4,
  • 2-й Другої вулиці пров. 1- 12,
  • 2-й Шостої вулиці пров.1,-8А,
  • 3-й Житомирський пров.1, 4, 6,3-й
  • Кипарисний пров.,1, 2, 3, 4,
  • 4-й Житомирський пров.2-24,
  • 5-а Вулиця,1- 24,
  • 6-а Вулиця,1- 25, 33/99,
  • Академіка Гаркавого вул.,1-48А,
  • Амурська вул.,5, 5/2,
  • Вчительська вул.,1-27А,
  • Гайова вул.1-23,
  • Гастело вул.,54-167А,
  • Гранатна вул.,28-54,
  • Дальня вул., 1-32,
  • Джутовий пров.,1-10А,
  • Дубова вул.,1- 31,
  • Житомирська вул.,28-44,
  • Житомирський пров.,3, 5,
  • Капітана Гаврикова вул.,1-16,
  • Конструкторський пров.,1А-11,
  • Кутова вул.,1-27,
  • Літакова вул.,1-18б,
  • Москвіна пров.,1-12,
  • Овідіопольська вулиця,13-45,
  • Овідіопольський пров.,1-7,
  • Перший 6-ї вулиці пров.,1А-10А,
  • Прирейкова вул.,1-38,
  • Проектуєма вул. 1-20,
  • Профспілкова вул.,2-34/1,
  • Путьова вул.,44-48,
  • Пшенична вул.7-24,
  • Радіальний пров.,1-12,
  • Радісна вул.,32-54,
  • Святослава Ріхтера вул.,35-130,
  • Стеклова вул.,1-43,
  • Степана Разіна вул.,66-70,
  • Тираспольська вул., 1-24А,
  • Тираспольське шосе вул.,24
  • Трудових резервів вул.,1-10,
  • Туристська вул.,20-46,
  • Умова вул.,2-49,
  • Центральний аеропорт вул.,1- 23.

Північний РЕМ

Планове відключення до 18:30:  

  • Академіка  Панкратової  вул.,1-31А,
  • Володимира Хавкіна вул.,1-31,
  • Геологічна вул.,9, 9А, 23А,
  • Кругова вул.,10Б-58,
  • Степова вул.1-31,
  • Хутірська вул.,15-71.

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