Відключення світла в Одесі 15 липня: адреси

Сьогодні, 15 липня, ДТЕК “Одеські електромережі” проводять аварійно-відновлювальні роботи на лініях електромереж. Частина вулиць міста залишилася без електропостачання.
Південний РЕМ
Планове відключення до 19:00:
- Академіка Вільямса вул.,56/1, 56/2, 56А,
- Академіка Філатова вул. 21, 23, 23Б,
- Генерала Петрова вул.,13- 22Б,
- Героїв Крут вул.,20-28б,
- Івана та Юрія Лип вул.34-70,
- Космонавтів вул., 14- 21/4.
Центральний РЕМ
Планове відключення до 22:00:
- 1-а Проектована вул..,7, 7А, 8А, 20,1-й
- Житомирський пров.,1, 3, 1-й
- Кіпарисний пров.,2, 4,
- 2-й Другої вулиці пров. 1- 12,
- 2-й Шостої вулиці пров.1,-8А,
- 3-й Житомирський пров.1, 4, 6,3-й
- Кипарисний пров.,1, 2, 3, 4,
- 4-й Житомирський пров.2-24,
- 5-а Вулиця,1- 24,
- 6-а Вулиця,1- 25, 33/99,
- Академіка Гаркавого вул.,1-48А,
- Амурська вул.,5, 5/2,
- Вчительська вул.,1-27А,
- Гайова вул.1-23,
- Гастело вул.,54-167А,
- Гранатна вул.,28-54,
- Дальня вул., 1-32,
- Джутовий пров.,1-10А,
- Дубова вул.,1- 31,
- Житомирська вул.,28-44,
- Житомирський пров.,3, 5,
- Капітана Гаврикова вул.,1-16,
- Конструкторський пров.,1А-11,
- Кутова вул.,1-27,
- Літакова вул.,1-18б,
- Москвіна пров.,1-12,
- Овідіопольська вулиця,13-45,
- Овідіопольський пров.,1-7,
- Перший 6-ї вулиці пров.,1А-10А,
- Прирейкова вул.,1-38,
- Проектуєма вул. 1-20,
- Профспілкова вул.,2-34/1,
- Путьова вул.,44-48,
- Пшенична вул.7-24,
- Радіальний пров.,1-12,
- Радісна вул.,32-54,
- Святослава Ріхтера вул.,35-130,
- Стеклова вул.,1-43,
- Степана Разіна вул.,66-70,
- Тираспольська вул., 1-24А,
- Тираспольське шосе вул.,24
- Трудових резервів вул.,1-10,
- Туристська вул.,20-46,
- Умова вул.,2-49,
- Центральний аеропорт вул.,1- 23.
Північний РЕМ
Планове відключення до 18:30:
- Академіка Панкратової вул.,1-31А,
- Володимира Хавкіна вул.,1-31,
- Геологічна вул.,9, 9А, 23А,
- Кругова вул.,10Б-58,
- Степова вул.1-31,
- Хутірська вул.,15-71.
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