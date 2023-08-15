Отключение света в Одессе 15 июля: адреса

Сегодня, 15 июля, ДТЭК «Одесские электросети» проводят аварийно-восстановительные работы на линиях электросетей. Часть улиц города осталась без электроснабжения.
Южный РЭС
Плановое отключение до 19:00:
- Академика Вильямса ул.,56/1, 56/2, 56А,
- Академика Филатова ул. 21, 23, 23Б,
- Генерала Петрова ул.,13- 22Б,
- Героев Крут ул.,20-28б,
- Ивана и Юрия Лип ул.34-70,
- Космонавтов ул., 14-21/4.
Центральный РЭС
Плановое отключение до 22:00:
- 1-я Проектируемая ул..,7, 7А, 8А, 20,1-й
- Житомирский пер.,1, 3, 1-й
- Кипарисный пер.,2, 4,
- 2-й Второй улицы пер. 1- 12,
- 2-й Шестой улицы пер.1,-8А,
- 3-й Житомирский пер.1, 4, 6,3-й
- Кипарисный пер.,1, 2, 3, 4,
- 4-й Житомирский пер.2-24,
- 5-я Улица,1-24,
- 6-я Улица,1-25, 33/99,
- Академика Гаркавого ул.,1-48А,
- Амурская ул., 5, 5/2,
- Учительская ул.,1-27А,
- Рощевая ул.1-23,
- Гастелло ул.,54-167А,
- Гранатная ул.,28-54,
- Дальняя ул., 1-32,
- Джутовый пер.,1-10А,
- Дубовая ул.,1-31,
- Житомирская ул.,28-44,
- Житомирский пер.,3, 5,
- Капитана Гаврикова ул.,1-16,
- Конструкторский пер.,1А-11,
- Угловая ул.,1-27,
- Самолетная ул.,1-18б,
- Москвина пер.,1-12,
- Овидиопольская улица,13-45,
- Овидиопольский пер.,1-7,
- Первый 6-й улицы пер.,1А-10А,
- Прирейковая ул.,1-38,
- Проектируемая ул. 1-20,
- Профсоюзная ул.,2-34/1,
- Путевая ул.,44-48,
- Пшеничная ул.7-24,
- Радиальный пер.,1-12,
- Радостная ул.,32-54,
- Святослава Рихтера ул.,35-130,
- Стеклова ул.,1-43,
- Степана Разина ул.,66-70,
- Тираспольская ул., 1-24А,
- Тираспольское шоссе ул.,24
- Трудовых резервов ул.,1-10,
- Туристская ул.,20-46,
- Умова ул.,2-49,
- Центральный аэропорт ул.,1-23.
Северный РЭС
Плановое отключение до 18:30:
- Академика Панкратовой ул.,1-31А,
- Владимира Хавкина ул.,1-31,
- Геологическая ул.,9, 9А, 23А,
- Круговая ул., 10Б-58,
- Степовая ул.1-31,
- Хуторская ул.,15-71.
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