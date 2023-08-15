Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 15 июля: адреса

Отключение света в Одессе 15 июля: адреса

Сегодня, 15 июля, ДТЭК «Одесские электросети» проводят аварийно-восстановительные работы на линиях электросетей. Часть улиц города осталась без электроснабжения.

Южный РЭС

Плановое отключение до 19:00:

  • Академика Вильямса ул.,56/1, 56/2, 56А,
  • Академика Филатова ул. 21, 23, 23Б,
  • Генерала Петрова ул.,13- 22Б,
  • Героев Крут ул.,20-28б,
  • Ивана и Юрия Лип ул.34-70,
  • Космонавтов ул., 14-21/4.

Центральный РЭС

Плановое отключение до 22:00:

  • 1-я Проектируемая ул..,7, 7А, 8А, 20,1-й
  • Житомирский пер.,1, 3, 1-й
  • Кипарисный пер.,2, 4,
  • 2-й Второй улицы пер. 1- 12,
  • 2-й Шестой улицы пер.1,-8А,
  • 3-й Житомирский пер.1, 4, 6,3-й
  • Кипарисный пер.,1, 2, 3, 4,
  • 4-й Житомирский пер.2-24,
  • 5-я Улица,1-24,
  • 6-я Улица,1-25, 33/99,
  • Академика Гаркавого ул.,1-48А,
  • Амурская ул., 5, 5/2,
  • Учительская ул.,1-27А,
  • Рощевая ул.1-23,
  • Гастелло ул.,54-167А,
  • Гранатная ул.,28-54,
  • Дальняя ул., 1-32,
  • Джутовый пер.,1-10А,
  • Дубовая ул.,1-31,
  • Житомирская ул.,28-44,
  • Житомирский пер.,3, 5,
  • Капитана Гаврикова ул.,1-16,
  • Конструкторский пер.,1А-11,
  • Угловая ул.,1-27,
  • Самолетная ул.,1-18б,
  • Москвина пер.,1-12,
  • Овидиопольская улица,13-45,
  • Овидиопольский пер.,1-7,
  • Первый 6-й улицы пер.,1А-10А,
  • Прирейковая ул.,1-38,
  • Проектируемая ул. 1-20,
  • Профсоюзная ул.,2-34/1,
  • Путевая ул.,44-48,
  • Пшеничная ул.7-24,
  • Радиальный пер.,1-12,
  • Радостная ул.,32-54,
  • Святослава Рихтера ул.,35-130,
  • Стеклова ул.,1-43,
  • Степана Разина ул.,66-70,
  • Тираспольская ул., 1-24А,
  • Тираспольское шоссе ул.,24
  • Трудовых резервов ул.,1-10,
  • Туристская ул.,20-46,
  • Умова ул.,2-49,
  • Центральный аэропорт ул.,1-23.

Северный РЭС

Плановое отключение до 18:30:

  • Академика Панкратовой ул.,1-31А,
  • Владимира Хавкина ул.,1-31,
  • Геологическая ул.,9, 9А, 23А,
  • Круговая ул., 10Б-58,
  • Степовая ул.1-31,
  • Хуторская ул.,15-71.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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