Афіша Одеси на 5-7 березня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Всі ми з вами зараз переживаємо дуже важкі часи. Але життя продовжується поки ми живі. Тож будемо ходити до моря, на виставки, слухати лекції та навчатися. І ми будемо жити всім ворогам назло і заради тих, хто захищає наше право на повноцінне життя.
Що: Український розмовний клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 5 березня, 13:30
Що: Джазова академія. Лекція Олени Шевченко
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Колі: 6 березня, 17:00
Що: American English Hose/ Womens in sport
Де: Грецька 1а, American House
Коли: 6 березня, 17:00
Реєстрація: https://forms.gle/DfiHKmZqVuf83but6
Що: Роман Шухевич – втілення декалогу нації
Де:Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 7 березня, 15:00
Що: Виставка робіт до 60 річчя Худграфа
Де: Сади Перемоги, 3 поверх
Коли: 7 березня, 16:00
Що: Відкриття виставки Анатолія Горбенка
Де: м.Чорноморськ, проспект Миру, 30, виставкова зала
Коли: 7 березня, 16:00
Що: Вільна розмова. Жіноче питання
Де: Грецька 1а, American House
Коли: 7 березня, 18:30
Реєстрація: https://forms.gle/To9JWfuo8Xe3gHCC6
Що: Що таке складна музика?
Де: Онлайн https://cutt.ly/2wVS0c6N
Коли: 7 березня, 20:00