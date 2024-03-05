Новини Одеси та Одеської області

Афіша Одеси на 5-7 березня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Афіша Одеси на 5-7 березня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Всі ми з вами зараз переживаємо дуже важкі часи. Але життя продовжується поки ми живі. Тож будемо ходити до моря, на виставки, слухати лекції та навчатися. І ми будемо жити всім ворогам назло і заради тих, хто захищає наше право на повноцінне життя.

Що: Український розмовний клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 5 березня, 13:30

Що: Джазова академія. Лекція Олени Шевченко
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Колі: 6 березня, 17:00

Що: American English Hose/ Womens in sport
Де: Грецька 1а, American House
Коли: 6 березня, 17:00
Реєстрація: https://forms.gle/DfiHKmZqVuf83but6

Що: Роман Шухевич – втілення декалогу нації
Де:Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 7 березня, 15:00

Що: Виставка робіт до 60 річчя Худграфа
Де: Сади Перемоги, 3 поверх
Коли: 7 березня, 16:00

Що: Відкриття виставки Анатолія Горбенка
Де: м.Чорноморськ, проспект Миру, 30, виставкова зала
Коли: 7 березня, 16:00

Що: Вільна розмова. Жіноче питання
Де: Грецька 1а, American House
Коли: 7 березня, 18:30
Реєстрація: https://forms.gle/To9JWfuo8Xe3gHCC6

Що: Що таке складна музика?
Де: Онлайн https://cutt.ly/2wVS0c6N
Коли: 7 березня, 20:00

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Юлия Сущенко ПРОФІЛЬ
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