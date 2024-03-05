Афіша Одеси на 5-7 березня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Бокс, джаз і Rammstein: куди піти в Одесі у вихідні 2-3 березня Бокс, джаз і рок-н-рол! Так починається весна в Одесі. А ще премʼєрні покази в одесских театрах та цікаві екскурсії, на які варто сходити навіть “дуже корінним” одеситам. Ми обрали кращі та найцікавіші події, за вами лише вибрати ті, що цікаві саме вам. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Афіша Одеси на 23-25 лютого: топ п’ять зіркових подій у вихідні Одеські театри пропонують одеситам цими днями кілька театральних прем’єр. Юних любителів музики чекають в Одеській опері на програму “Подорож маленького музиканта”, а в неділю у філармонії відбудеться музична програма, присвячена творам Леонарда Бернстайна. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ