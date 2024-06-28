Вибух в Одесі: місто атакують балістикою з Криму

Вибух в Одесі: місто атакують балістикою з Криму

Близько полудня 28 червня 2024 року Одесу струсонув сильний вибух, військові повідомляють про атаку балісткою. Жителям і гостям Одеси та району краще залишатися в укриттях до відбою.

Сигнал тривоги пролунав об 11:15. В Одеській обласній військовій адміністрації закликали жителів Одеси та Одеського району залишатися в безпечних місцях до відбою у зв’язку з ракетною небезпекою.

Сили оборони Півдня повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.

Приблизно об 11:46 пролунав вибух, після прильоту в Одесі видніється дим.

Моніторингові канали повідомляють, що розвідувальний БпЛА “Орлан” продовжує літати над Одеською областю, коригує вогонь балістики.

Ракетна загроза триває до відбою, повідомляють в Одеській ОВА.

Ми продовжуємо стежити за ситуацією. Щойно буде нова інформація про обстріл, наше видання одразу повідомить її своїм читачам. Також нагадуємо, що найшвидший спосіб отримувати корисну та цікаву інформацію про війну, життя Одеси, області, країни та світу – підписати на телеграм-канал ОЖ.

 

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