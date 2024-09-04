Війна, день 924: росіяни обстріляли житлові будинки українців, загинули діти

Наслідки ворожої атаки 4 вересня

Війська рф сьогодні завдали масованого ракетного удару по Україні, повідомляється про вибухи в низці областей.

У Львові внаслідок російської атаки вже відомо про 7 загиблих, серед яких троє дітей. Понад 38 осіб дістали поранення, зокрема 5 дітей.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что под удар по центру Львова попало более 50 домов. Из шести будут отселять людей – из-за серьезных повреждений, Также повреждены две больницы.

У Кривому Розі через ракетний удар по об’єкту цивільної інфраструктури 5 людей отримали травми, серед них 10-річна дівчинка. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Унаслідок атаки пошкоджено готель і вибито вікна в кількох багатоповерхівках.

Нічна атака ворожої армії дронами-камікадзе також вразила Марганецьку громаду на Нікопольщині. Рятувальники наразі з’ясовують масштаби збитків, але повідомляється, що людських жертв не було.

На Херсонщині російські терористи обстріляли заклади культури, вежі стільникового зв’язку та завод, а також житлові квартали населених пунктів області, зокрема 5 багатоповерхівок та 11 приватних будинків, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Загинули 3 людини, ще 5 – дістали поранення.

Ворог наростив кількість штурмів

За минулу добу відбулося 207 бойових зіткнень. Більше половини з яких – на Покровському та Курахівському напрямках.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 61 атаку противника. Ворог намагається просуватися неподалік Зеленого Поля, Воздвиженки, Миролюбівки, Новотроїцького та Селидового.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Галицинівка, Українськ, Желанне, Красногорівка, Георгіївка та Костянтинівка. Загалом окупанти 50 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі. Задіяли бронетехніку – зазнали значних втрат.

На Лиманському напрямку наші війська зупинили 32 атаки противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Невського, Макіївки, Новосадового, Греківки та Дружелюбівки.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку.

Втрати ворога за добу

Минулої доби ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали 16 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника й одній понтонній переправі російських окупантів.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становили 1390 осіб. Також українські воїни знешкодили: