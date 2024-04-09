Весна в Одесі вирішила, що вона літо: прогноз погоди на 10 квітня

За інформацією синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у середу, 10 квітня 2024 року, в Одесі та Одеській області утримається суха та тепла, майже літня погода. Подекуди стовпчики термометрів піднімуться до позначки +26°С.
Прогноз погоди в Одесі на 10 квітня
В Одесі очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 10-12°С, вдень 21-23°С тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 10 квітня
На Одещині на середу прогнозують мінливу хмарність. Без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 7-12°С, вдень вона підніметься до 21-26°С.
На дорогах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Фото Марії Котової