Новости Одессы и Одесской области

Весна в Одессе решила, что она лето: прогноз погоды на 10 апреля

Весна в Одессе решила, что она лето: прогноз погоды на 10 апреля

По информации синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в среду, 10 апреля 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится сухая и теплая, почти летняя погода. Местами столбики термометров поднимутся до отметки +26°С.

Прогноз погоды в Одессе на 10 апреля

В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 10-12°С, днем 21-23°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области на 10 апреля

По Одесской области на среду прогнозируют переменную облачность. Без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 7-12°С тепла, днем она поднимется до 21 -26°С.

На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Фото Марии Котовой

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua