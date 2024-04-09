Весна в Одессе решила, что она лето: прогноз погоды на 10 апреля

По информации синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в среду, 10 апреля 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится сухая и теплая, почти летняя погода. Местами столбики термометров поднимутся до отметки +26°С.
Прогноз погоды в Одессе на 10 апреля
В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 10-12°С, днем 21-23°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 10 апреля
По Одесской области на среду прогнозируют переменную облачность. Без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 7-12°С тепла, днем она поднимется до 21 -26°С.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Фото Марии Котовой