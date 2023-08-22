Вбила одним ударом: на Одещині дівчина зарізала співмешканця

У Білгород-Дністровському районі Одещини 23-річна дівчина ударом ножем в серце зарізала свого 30-річного співмешканця. Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Чоловік повідомив правоохоронні органи, що виявив свого 30-річного брата з ножовим пораненням серця, який помер до приїзду «швидкої».

Поліцейські встановили, що під час спільного вживання алкоголю смертельне поранення ножем в серце завдала 23-річна співмешканка. Попередньо встановлено, що смерть чоловіка настала унаслідок гострої крововтрати від поранення серця.

З місця злочину поліцейські вилучили скривавлений ніж та інші речові докази, які скерували на експертні дослідження, а правопорушницю затримали.

Дівчину звинувачують у навмисному вбивстві за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Їй загрожує позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Нагадаємо, щоу Тузлівській територіальній громаді Білгород-Дністровського району під час сімейної сварки 21-річний хлопець убив вітчима.

Фото: ГУНП в Одеській області