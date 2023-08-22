Убила одним ударом: в Одесской области девушка зарезала сожителя

В Белгород-Днестровском районе Одесской области 23-летняя девушка ударом ножом в сердце зарезала своего 30-летнего сожителя. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Мужчина сообщил правоохранительным органам, что обнаружил своего 30-летнего брата с ножевым ранением сердца, скончавшегося до приезда «скорой».

Полицейские установили, что во время совместного употребления алкоголя смертельное ранение ножом в сердце нанесла 23-летняя сожительница. Предварительно установлено, что смерть мужчины наступила в результате острой кровопотери от ранения сердца.

С места преступления полицейские изъяли окровавленный нож и другие вещественные доказательства, направленные на экспертные исследования, а правонарушительницу задержали.

Девушку обвиняют в умышленном убийстве по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Ей грозит лишение свободы сроком от семи до пятнадцати лет.

Напомним, что в Тузловской территориальной громаде Белгород-Днестровского района во время семейной ссоры 21-летний парень убил отчима.

Фото: ГУНП в Одесской области