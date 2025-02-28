Застосунок надає користувачам оперативну інформацію про стан енергосистеми, а також рекомендації щодо економного споживання електроенергії. Його мета – допомогти уникнути аварійних відключень, які можуть виникати через перевантаження мережі.

За даними компанії, інформація надходить безпосередньо із Диспетчерського центру «Укренерго», що дозволяє громадянам отримувати актуальні дані про енергопостачання. Окрім цього, застосунок стане каналом прямої комунікації між оператором і споживачами, що особливо важливо у разі потреби зниження навантаження на мережу.

Мобільний застосунок вже доступний для завантаження у Play Market та App Store. У майбутньому його функціонал планують розширювати.

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